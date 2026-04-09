Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 5ο όροφο και σκοτώθηκε

Μια τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στους Αμπελόκηπους, όπου ένας άνδρας έπεσε από τον 5ο όροφος πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο και τραυματίστηκε θανάσιμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 07:20 το πρωί στην οδό Αλφειού. Ο άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του κι έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου.
Ένοικοι της πολυκατοικίας τον εντόπισαν μέσα σε μια λίμνη αίματος και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το δυστύχημα.