Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα πήδηξε τα κάγκελα Μονής και βρέθηκε στο κενό

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 65χρονη γυναίκα όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η γυναίκα πήδηξε τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Γίνονται προσπάθειες προσέγγισης του δύσβατου σημείου από τους πυροσβέστες.
Η 65χρονη, με καταγωγή από χωριό του δήμου Μετεώρων, είχε αφήσει την τσάντα της με τα προσωπικά της έγγραφα στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, αναφέρουν tameteora.gr.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.