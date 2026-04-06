Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της

Περίεργη και συνάμα πολύ σοβαρή φαίνεται πως είναι η υπόθεση με την πτώση γυναίκας από τον 4ο όροφο στο Μαρούσι.
Όλα έγιναν γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5/4. Μία 27χρονη, με καταγωγή από την Ουκρανία, έπεσε από τον 4ο όροφο στον 3ο όροφο, καθώς η τέντα της έκοψε τη φόρα.
Παρόλο που οι γείτονες, κάλεσαν ασθενοφόρο, εκείνη ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της στον 4ο και έπεσε από το πίσω μπαλκόνι στον ακάλυπτο.
Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη, αλλά δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμη κατάθεση.
Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 29χρονος σύζυγός της, ρωσικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία άκουσε το ζευγάρι να διαπληκτίζεται πριν την πτώση της γυναίκας.