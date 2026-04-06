Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της

Ανέβηκε στο διαμέρισμα και μετά από λίγα λεπτά έπεσε ξανά από το μπαλκόνι

06.04.26 , 09:23 Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης
Μαρούσι: Πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο δύο φορές / βίντεο ΣΚΑΪ
  • 27χρονη γυναίκα από την Ουκρανία έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο στο Μαρούσι.
  • Η πτώση συνέβη το βράδυ της Κυριακής 5/4, αρχικά από τον 4ο στον 3ο όροφο και στη συνέχεια από το πίσω μπαλκόνι.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη.
  • Ο 29χρονος σύζυγός της, ρωσικής καταγωγής, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.
  • Μαρτυρία γειτόνισσας αναφέρει διαπληκτισμό του ζευγαριού πριν την πτώση.

Περίεργη και συνάμα πολύ σοβαρή φαίνεται πως είναι η υπόθεση με την πτώση γυναίκας από τον 4ο όροφο στο Μαρούσι.

Όλα έγιναν γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5/4. Μία 27χρονη, με καταγωγή από την Ουκρανία, έπεσε από τον 4ο όροφο στον 3ο όροφο, καθώς η τέντα της έκοψε τη φόρα.

Μαρούσι: Πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο/ Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης

Μαρούσι: Πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο/ Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης

Παρόλο που οι γείτονες, κάλεσαν ασθενοφόρο, εκείνη ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της στον 4ο και έπεσε από το πίσω μπαλκόνι στον ακάλυπτο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, χειρουργήθηκε στη σπονδυλική στήλη, αλλά δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμη κατάθεση. 

Μαρούσι: Πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο/ Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης

Μαρούσι: Πτώση 27χρονης από τον 4ο όροφο/ Eurokinissi Mιχάλης Καραγιάννης

Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο 29χρονος σύζυγός της, ρωσικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία άκουσε το ζευγάρι να διαπληκτίζεται πριν την πτώση της γυναίκας. 

