Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο, κατά τη διάρκεια ανάβασής του στον Μύτικα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ έχουν κινητοποιηθεί πλήρως στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η δύσκολη επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του 25χρονου που εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια.

Η τελευταία φωτογραφία του ορειβάτη, ενώ ανεβαίνει προς τον Μύτικα

Τη σορό του ορειβάτη εντόπισε ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», μαζί με μέλη της ερευνητικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος Ισπανός είχε δώσει τελευταία σημάδια ζωής το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του. Την επόμενη μέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στον Όλυμπο.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Αυτή την ώρα, τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 4η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κατευθύνονται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.