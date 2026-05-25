Τον σπουδαίο άνθρωπο του θεάτρου, διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής παραπάνω από 60 θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους μας ως ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το Φεστιβάλ μας. Το φετινό μας αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

Η πρώτη δράση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας στον χώρο του θεάτρου Βράχων, την οποία επιμελούνται η Δάφνη Αηδόνη (σχεδιασμός εγκατάστασης), η Μιχαέλα Αντωνίου (έρευνα - επιστημονική επιμέλεια) και η Στέλλα Δημητρακοπούλου (εικαστική – γραφιστική επιμέλεια). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφιών των παραστάσεων του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, από τα αρχεία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο οποίο ο Βολανάκης υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής, του Εθνικού Θεάτρου, του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη, του Θεατρικού Οργανισμού Πράξη, του Θεάτρου Πόρτα, του Γιάννη Ιορδανίδη κ.ά.

Η δεύτερη δράση αφορά στην έκδοση πολυτελούς τόμου για τον Μίνω Βολανάκη με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα παραπάνω αρχεία (περίπου 130 σελίδες), επιστημονικά άρθρα των Τιτίκας Δημητρούλια (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Καίτης Διαμαντάκου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) και Γρηγόρη Ιωαννίδη (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), καθώς και καταθέσεις και μαρτυρίες συνεργατών και συνοδοιπόρων του, όπως οι Μπέττυ Αρβανίτη, Κοραής Δαμάτης, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,

Δημήτρης Μαυρίκιος, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Σάββας Στρούμπος κ.ά.. Περιέχει επίσης αποσπάσματα από ανέκδοτα κείμενα του Βολανάκη και εκτενή εισαγωγή της επιμελήτριας του τόμου Μιχαέλας Αντωνίου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

Τέλος, με σκοπό την παρουσίαση της έκδοσης την Τρίτη 2 Ιουνίου θα διεξαχθεί εκδήλωση στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδινού όπου οι συγγραφείς του τόμου θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα μεταφράσεων και κειμένων του.

Για το έργο του θα μιλήσουν οι Γρηγόρης Ιωαννίδης και Τιτίκα Δημητρούλια.

Για τη συνεργασία τους μαζί του θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα από μεταφράσεις του οι: Γιάννης Αναστασάκης, Μπέττυ Αρβανίτη, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αναστασία Παπαστάθη, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Ειρήνη Χατζηκωνσταντή.

Συντονίζει η Μιχαέλα Αντωνίου.

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Αττικής, σταθερού αρωγού στις πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ που αναδεικνύουν και φωτίζουν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης είναι η συμβολή του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη στη συγκέντρωση και επιλογή του υλικού.

Ώρα έναρξης: 20:00

