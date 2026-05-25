Μίνως Βολανάκης - Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του

Την Τρίτη 2 Ιουνίου. στο Θέατρο Βράχων «Άννα Συνοδινού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 14:39 Μαλέσκου: «Εκτιθέμεθα βγάζοντας δελτίο Τύπου για τον εαυτό μας»
25.05.26 , 14:36 Νίκος Γεωργιάδης: «Η Γωγώ ήταν αντράκι, έμπαινε μπροστά για όλους»
25.05.26 , 14:34 Καινούργιου για Δέλλα: «Θυμάμαι ότι όλο το βράδυ της κράταγε το χέρι»
25.05.26 , 14:32 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Ακούω ακόμα το γέλιο της στα αυτιά μου»
25.05.26 , 14:27 Ορθούλα Παπαδάκου: «Ήταν πολύ δυνατή, το πάλεψε»
25.05.26 , 14:16 Τα δάκρυα της Ρούλας Κουσκουρή για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
25.05.26 , 14:14 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ο εκνευρισμός on camera - «Με ενοχλεί αφάνταστα»
25.05.26 , 13:46 Άση Μπήλιου: «Σήμερα, αύριο & μεθαύριο οι μέρες με μεγαλύτερη ένταση»
25.05.26 , 13:09 Oυγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Το όνομά του ακούστηκε μόνο σε ένα δικαστήριο»
25.05.26 , 13:03 Μίνως Βολανάκης - Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
25.05.26 , 13:02 Πανελλαδικές 2026: Tι ισχύει για τα κινητά
25.05.26 , 13:02 Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης: Τα επώνυμα ζευγάρια που πανηγύρισαν
25.05.26 , 12:52 Όλυμπος: Νεκρός βρέθηκε ο Ισπανός ορειβάτης
25.05.26 , 12:48 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
25.05.26 , 12:39 Λευτέρης Κουμαντάκης: «Η Κατερίνα Καραβάτου είναι ένα δικό μου τοτέμ»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό
Καιρός: Πότε έρχονται 30άρια - Η πρόγνωση για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος
Τατιάνα Στεφανίδου: «Ναι, επιστρέφω στην τηλεόραση» - Το νέο της βήμα
Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου που της αφιέρωσαν την κούπα του Ολυμπιακού
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μίνως Βολανάκης Αφιέρωμα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον σπουδαίο άνθρωπο του θεάτρου, διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του. 

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής παραπάνω από 60 θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους μας ως  ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το Φεστιβάλ μας. Το φετινό μας αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

volonakis

Η πρώτη δράση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας στον χώρο του θεάτρου Βράχων, την οποία επιμελούνται η Δάφνη Αηδόνη (σχεδιασμός εγκατάστασης), η Μιχαέλα Αντωνίου (έρευνα - επιστημονική επιμέλεια) και η Στέλλα Δημητρακοπούλου (εικαστική – γραφιστική επιμέλεια). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφιών των παραστάσεων του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη, από τα αρχεία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στο οποίο ο Βολανάκης υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής, του Εθνικού Θεάτρου, του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη, του Θεατρικού Οργανισμού Πράξη, του Θεάτρου Πόρτα, του Γιάννη Ιορδανίδη κ.ά.

Η δεύτερη δράση αφορά στην έκδοση πολυτελούς τόμου για τον Μίνω Βολανάκη με πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα παραπάνω αρχεία (περίπου 130 σελίδες), επιστημονικά άρθρα των Τιτίκας Δημητρούλια (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), Καίτης Διαμαντάκου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) και Γρηγόρη Ιωαννίδη (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ), καθώς και καταθέσεις και μαρτυρίες συνεργατών και συνοδοιπόρων του, όπως οι Μπέττυ Αρβανίτη, Κοραής Δαμάτης, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,

minos

Δημήτρης Μαυρίκιος, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Σάββας Στρούμπος κ.ά.. Περιέχει επίσης αποσπάσματα από ανέκδοτα κείμενα του Βολανάκη και εκτενή εισαγωγή της επιμελήτριας του τόμου Μιχαέλας Αντωνίου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ).

Τέλος, με σκοπό την παρουσίαση της έκδοσης την Τρίτη 2 Ιουνίου θα διεξαχθεί εκδήλωση στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδινού όπου οι συγγραφείς του τόμου θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα μεταφράσεων και κειμένων του. 

Για το έργο του θα μιλήσουν οι Γρηγόρης Ιωαννίδης και Τιτίκα Δημητρούλια.

volonakis

Για τη συνεργασία τους μαζί του θα μιλήσουν και θα διαβάσουν αποσπάσματα από μεταφράσεις του οι: Γιάννης Αναστασάκης, Μπέττυ Αρβανίτη, Γιάννης Ιορδανίδης, Νικαίτη Κοντούρη, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Αναστασία Παπαστάθη, Μπάμπης Σαρηγιαννίδης, Ειρήνη Χατζηκωνσταντή.

Συντονίζει η Μιχαέλα Αντωνίου.

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Αττικής, σταθερού αρωγού στις πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ που αναδεικνύουν και φωτίζουν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης είναι η συμβολή του Σωματείου Φίλοι Μίνου Βολανάκη στη συγκέντρωση και επιλογή του υλικού.  

Ώρα έναρξης: 20:00
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ
 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
 |
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΦΝΗΣ
 |
ΜΙΝΩΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top