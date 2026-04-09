Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του

Δείτε όσα είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Πρωινό πριν από λίγες ημέρες

Στην Αράχωβα βρίσκεται από χθες, Τετάρτη 8 Απριλίου ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και τον τριών ετών γιο του, Πάρη.

Το γνωστό μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη και η τραγουδίστρια, για καιρό προσπαθούσαν κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά πλέον φαίνεται πως δεν κρύβουν τον έρωτά τους. Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά τους βλέπουμε μαζί σε δημόσιες εμφανίσεις, ενώ αραιά και πού δημοσιεύουν και κοινά στιγμιότυπα στα social media.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου – που αυτές τις ημέρες δεν έχει νυχτερινές εμφανίσεις- έκαναν μία απόδραση στην Αράχωβα, όπου το μοντέλο έχει τις επιχειρήσεις του και σπίτι. Μαζί τους βέβαια, είναι και ο τρίχρονος γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Πάρης αφού αυτές είναι οι μέρες του μήνα που ζει με τον μπαμπά του. Το ζευγάρι περνάει το πρώτο του Πάσχα μαζί.

Δες παρακάτω τις αναρτήσεις που «πρόδωσαν» το ζευγάρι:

Πρόσφατα, όταν η Ρία Ελληνίδου ρωτήθηκε για την τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, απάντησε με έντονη δόση χιούμορ: «Δε ξέρω… Δεν ήμουν εγώ».

«Προσπαθώ να είμαι καλά στα προσωπικά και στα επαγγελματικά» είπε σε δηλώσεις της στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα.