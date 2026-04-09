Suzuki e VITARA: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Suzuki, το e VITARA, ήρθε στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία στην ηλεκτροκίνηση. Με στόχο την άμεση επαφή με το κοινό, φιλοξενείται στο Golden Hall, τον πιο εκλεπτυσμένο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, έως τις 4 Μαΐου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να το γνωρίσουν από κοντά.

Το e VITARA διατίθεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, προσφέροντας αυτονομία έως 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και ομαλή, ενώ το σύστημα θερμικής διαχείρισης, σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας, συμβάλλει στη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας και του κλιματισμού.

Το Suzuki e VITARA συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, ενώ προσφέρεται επίσης 12ετής εγγύηση για το αμάξωμα και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας ανέρχεται σε 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.