Πέθανε 35χρονος ηθοποιός του Game of Thrones- Η τελευταία του φωτογραφία

Πάλευε με τη νόσο ALS

09.04.26 , 12:23 Πέθανε 35χρονος ηθοποιός του Game of Thrones- Η τελευταία του φωτογραφία
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Michael Patrick, γνωστός από το Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 35 ετών από Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS).
  • Η σύζυγός του, Naomi, ανακοίνωσε τον θάνατό του από το Northern Ireland Hospice, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες 10 ημέρες.
  • Διαγνώστηκε με ALS τον Φεβρουάριο του 2023 και είχε ρόλους σε σειρές όπως Blue Lights και My Left Nut.
  • Η Naomi περιέγραψε τον Mick ως έμπνευση για όλους και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έλαβαν.
  • Στην τελευταία του ανάρτηση, ο Michael είχε μοιραστεί μια φωτογραφία με ένα νεογέννητο μωρό, εκφράζοντας την επιθυμία του να ζήσει.

Από τη ζωή σου σε ηλικία μόλις 35 ετών έφυγε ο ηθοποιός Michael Patrick μετά από μάχη που έδωσε με με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα,  ευρέως γνωστή ως ALS.

Ο ηθοποιός του Game of Thrones είχε ρόλους στις σειρές Blue Lights, This Town και στη σειρά του BBC My Left Nut, ταλαιπωρήθηκε από τη νόσο η οποία «επιτίθεται γρήγορα στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, με αποτέλεσμα οι μύες να σταματούν να λειτουργούν», και τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε μονάδα φροντίδας.

 

 

Την είδηση έκανε η σύζυγός του Sheehan, «Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice, «Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε» έγραψε αρχικά δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του και πρόσθεσε:

 «Έχει ειπωθεί περισσότερες από μία φορές ότι ο Mick ήταν έμπνευση για όλους όσοι είχαν το προνόμιο να έρθουν σε επαφή μαζί του, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του, αλλά σε κάθε ημέρα της ζωής του», έγραψε. «Έζησε μια ζωή όσο γεμάτη μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Χαρά, πλούσιο πνεύμα, μεταδοτικό γέλιο. Ένας τιτάνας, ένας κοκκινομάλλης άνδρας με τεράστια παρουσία. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για κάθε άνθρωπο που μας στήριξε τα τελευταία χρόνια. Ο Mick αγαπούσε αυτό το απόσπασμα από τον Brendan Behan και τώρα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ: ‘Τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο είναι να βρεις κάτι να φας, κάτι να πιεις και κάποιον να σε αγαπά. Λοιπόν, μην το σκέφτεστε υπερβολικά. Φάτε. Πιείτε. Αγαπήστε. Naomi, σύζυγος του Mick».

 

 

Ο Michael Patrick είχε προκαλέσει συγκίνηση  στην τελευταία του ανάρτηση, με μία φωτογραφία που είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα νεογέννητο μωράκι και στη λεζάντα έγραφε πως του έχει απομείνει ένας χρόνος ζωής.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά για τα οποία αξίζει να ζήσω και πολλά που έχω προγραμματίσει» τόνισε.

