Βοήθεια σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.04.26 , 11:41 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Αυτοκινητο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την περίοδο του Πάσχα, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. διοργάνωσε Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό, με στόχο τη στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης της.Το Bazaar πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να συμβάλουν ενεργά, μέσα από τις πασχαλινές τους αγορές, στην ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης και υποστήριξης που προσφέρει η ΕΛΕΠΑΠ σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αντίστοιχων ενεργειών στην καθημερινότητα της εταιρείας, αλλά και τον ρόλο της συλλογικής συμμετοχής στην υποστήριξη οργανισμών με ουσιαστικό κοινωνικό έργο.Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. για στήριξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ BAZAAR
 |
NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top