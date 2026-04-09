Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό

Με αφορμή την περίοδο του Πάσχα, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. διοργάνωσε Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό, με στόχο τη στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης της.Το Bazaar πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να συμβάλουν ενεργά, μέσα από τις πασχαλινές τους αγορές, στην ενίσχυση των προγραμμάτων αποκατάστασης και υποστήριξης που προσφέρει η ΕΛΕΠΑΠ σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία.

Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία αντίστοιχων ενεργειών στην καθημερινότητα της εταιρείας, αλλά και τον ρόλο της συλλογικής συμμετοχής στην υποστήριξη οργανισμών με ουσιαστικό κοινωνικό έργο.Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. για στήριξη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.