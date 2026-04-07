Το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ από Μ. Παρασκευή έως Μ. Σάββατο

To ωράριο των καταστημάτων κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας/ βίντεο ΕΡΤ

Όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, η αγορά παραμένει ανοιχτή με διευρυμένο ωράριο για τους καταναλωτές. Ήδη από τη Μεγάλη Δευτέρα τα καταστήματα λειτουργούν με συνεχές ωράριο 09:00- 21:00 κι έτσι θα λειτουργούν μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 μέχρι τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00.

Το ωράριο λειτουργίας στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαφέρει για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.

AB Βασιλόπουλος

Τα περισσότερα κεντρικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 08:00 – 21:00 τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο από 08:00 έως 20:00.

Σκλαβενίτης

Όλα τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με ωράριο 13:00 – 19:00 τη Μεγάλη Παρασκευή και 08:00- 19:00 το Μεγάλο Σάββατο.

Εξαιρέσεις υπάρχουν μόνο για τα συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως εξής:

Eμπορικό Πάρκο Smart Park, Σπάτα: Μ. Σάββατο 08:00 - 20:00

Eμπορικό Kέντρο The Mall, Μαρούσι: Μ. Παρασκευή 13:00 - 20:00, Μ. Σάββατο 10:00 - 19:00

Καλαμάτα - Μεσσήνη: Μ. Παρασκευή 08:00 - 16:00, Μ. Σάββατο 08:00 - 19:00

Κυπαρισσία: Μ. Παρασκευή 08:00 - 19:00, Μ. Σάββατο 08:00 - 19:00

Κρήτη, Αγρίνιο, Άργος, Ναύπλιο και Τρίπολη: M. Παρασκευή 11:00 - 20:00

Άρτα: M. Παρασκευή 12:00 - 20:00

Μασούτης

Το πασχαλινό ωράριο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης διαμορφώνεται ως εξής: τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00-19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 09:00-15:00.

My market

Τα καταστήματα My market θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 20:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 08:00 έως τις 19:00.

Γαλαξίας

Όλα τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ Γαλαξίας θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 20:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 08:00 έως τις 19:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

ΕΦΕΤ: Πρακτικές συμβουλές για την ασφαλή κατανάλωση των πασχαλινών εδεσμάτων

Ο ΕΦΕΤ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους καταναλωτές για την ασφάλεια των προϊόντων που προμηθεύεται ενόψει του Πάσχα και δίνει πρακτικές και πολύ χρήσιμες συμβουλές ειδικά για τρόφιμα που έχουν την τιμητική τους την πασχαλινή περίοδο.

Για την αγορά αρνιών, κατσικιών (τα αποκαλούμενα αμνοερίφια)

Το αρνί και το κατσίκι είναι συχνά το επίκεντρο του ελληνικού πασχαλινού γεύματος. Αν αγοράσουμε ολόκληρο σφάγιο ή ένα ημιμόριο από ένα σφάγιο, προσέχουμε να υπάρχει οπωσδήποτε σφραγίδα σε σχήμα αυγού, η οποία δείχνει ότι έχει γίνει ο απαιτούμενος κρεοσκοπικός έλεγχος.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες υποχρεωτικών σφραγίδων:

Τα σφάγια που έχουν σφαγεί στη χώρα μας και που έχουν εκτραφεί στην Ελλάδα ή σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. έχουν σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος «λαμπρού κυανού» δηλαδή τυρκουάζ, στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης του σφαγείου και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. Τα σφάγια που έχουν σφαγεί σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και διακινούνται προς τη χώρα μας, έχουν σφραγίδα καταλληλότητας με χρώμα επιλογής του κάθε Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικός αριθμός έγκρισης σφαγείου, χώρας και διακριτικών της Ε.Ε.) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους. Τα σφάγια που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας, έχουν σφραγίδα καταλληλότητας με χρώμα καστανό και τα στοιχεία της χώρας προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι ειδικά τα σφάγια που προέρχονται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα, φέρουν επιπλέον σφραγίδα με την ένδειξη «ΕΛΛΑΣ», η οποία έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με την αναγραφή «ΕΛΛΑΣ» με κεφαλαία γράμματα και χρώμα «λαμπρό κυανό» δηλαδή τυρκουάζ.

Για τα σπλάχνα και το κρέας

Προσέχουμε να βρίσκονται υπό ψύξη μέσα σε προστατευμένους χώρους (π.χ. ψυχόμενες προθήκες). Όταν επιλέγουμε κατεψυγμένα σπλάχνα, πρέπει να εξετάζουμε την ημερομηνία κατάψυξης και την ημερομηνία ανάλωσης του προϊόντος (π.χ. ένδειξη: «ΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ», «ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ»).

Αν μαρινάρουμε το αρνί/κατσίκι, το διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να το μαγειρέψουμε

Χρόνοι ψησίματος: Το αρνί πρέπει να μαγειρευτεί σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 63 ° C , για να σκοτωθούν πιθανοί παθογόνοι παράγοντες. Το κοκορέτσι πρέπει να φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 71 ° C, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων

, για να σκοτωθούν πιθανοί παθογόνοι παράγοντες. Το κοκορέτσι πρέπει να φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία τουλάχιστον 71 ° C, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων Το μαγειρεμένο αιγοπρόβειο κρέας μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο έως 3- 4 ημέρες

Για τα αυγά

Το τσούγκρισμα των βαμμένων αυγών είναι χαρακτηριστικό έθιμο του Πάσχα, ενώ τα χρησιμοποιούμε συχνά ως πρώτες ύλες για γλυκά και άλλα πιάτα.

Ο κατάλληλος χειρισμός τους μας προστατεύει από τη μόλυνση από σαλμονέλα, ένα βακτήριο που προκαλεί τροφιμογενή νοσήματα.

Εξετάζουμε τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία των αυγών, όπως την κατηγορία ποιότητας, βάρους και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Δεν πλένουμε τα αυγά πριν τα αποθηκεύσουμε

Για την καλή συντήρησή τους διατηρούμε τα φρέσκα αυγά σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο

Φυλάμε τα βρασμένα αυγά στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες από την παρασκευή τους και τα καταναλώνουμε το αργότερο εντός μιας εβδομάδας. Δεν ξεχνάμε να τα τοποθετούμε σε ξεχωριστό χώρο από τα φρέσκα!

Για τη βαφή των αυγών αγοράζουμε μόνο εγκεκριμένες βαφές κι ακολουθούμε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες. Βάφουμε μόνο τα αυγά που δεν έχουν σπάσει κατά το βρασμό

Αν διαπιστώσουμε στην αγορά υποβαθμισμένα, ακατάλληλα, αλλοιωμένα τρόφιμα ή αντιμετωπίσουμε φαινόμενα εξαπάτησης ή παραπλάνησής, υπάρχει πάντα ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 11717 για καταγγελίες και η ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ., όπου μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονική υποβολή αναφορών στην ειδική φόρμα.

