Φοίβος: Από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα»

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι έχουν κλάψει με το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα» που έγραψε ο Φοίβος και ερμήνευσε η Δέσποινα Βανδή το 2009.

Οι στίχοι “Στολισμένη από τα Χριστούγεννα βιτρίνα έγινα για σένα μέχρι Μάη μήνα” άγγιξαν πολλούς καθώς δείχνει με έναν ιδιαίτερο στίχο την προσμονή και την επιμονή ενός ερωτευμένου ανθρώπου που περιμένει το ταίρι του για μεγάλο χρονικό διάστημα, περνάνε εποχές, γιορτές και αργίες και αυτός ακόμα περιμένει.

Ο στιχουργός και συνθέτης αποκάλυψε μέσα από το Tik Tok του πώς εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι.

Όπως είπε την ιδέα του την έδωσε ένα ερωτευμένο ζευγάρι της showbiz το οποίο έζησε έναν θυελλώδη έρωτα.

«Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Μπορώ όμως να σας πως τον λόγο για τον οποίο το έγραψα. Καταρχάς ήθελα να συνεχίσω την παράδοση που είχα δημιουργήσει με τη Δέσποινα (Βανδή) που σε κάθε άλμπουμ βάζαμε ένα μεγάλο τραγούδι, επικό και δραματικό, όπως το ''Στα ‘δωσα όλα'', ''Λάθος άνθρωπος'', '' Στην αυλή του παραδείσου''» ανέφερε αρχικά ο μουσικοσυνθέτης και πρόσθεσε:

«Αφού είχα γράψει τη μουσική, έψαχνα το τι θα μπορούσαν να λένε οι στίχοι, την ιδέα που θα ήταν αντίστοιχα λυρική και δραματική με τη μουσική αυτού του τραγουδιού. Εκείνη την περίοδο είχα βρεθεί σε μια συζήτηση και είχα ακούσει για έναν μεγάλο και θυελλώδη έρωτα στη σόουμπιζ που ενώ ξεκίνησε καλά, είχε πολύ άσχημη κατάληξη για τον έναν από τους δύο. Με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτή η ιστορία γιατί γνώριζα και τους δύο ανθρώπους και άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσα να μεταφέρω αυτή τη δραματική κατάληξη μίας ιστορίας αγάπης στους στίχους αυτού του τραγουδιού» δήλωσε.

Αυτό ωστόσο που τον ενέπνευσε για να γράψει το στίχο “Ξεχασμένη από τα Χριστούγεννα βιτρίνα έμεινα για σένα μέχρι Μάη μήνα” ήταν μία βόλτα που πήγε Φλεβάρη μήνα και είδε μπροστά του μία εγκαταλελειμμένη βιτρίνα με χριστουγεννιάτικα είδη.

«Ένα βράδυ γυρνώντας σπίτι μου και περνώντας από τη Νέα Ερυθραία παρατήρησα ένα κατάστημα, το οποίο λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα ως εποχικό κατάστημα χριστουγεννιάτικων ειδών. Παρότι είχαν περάσει τα Χριστούγεννα, το κατάστημα παρέμενε κλειστό και ξενοίκιαστο. Δίπλα του υπήρχαν μαγαζιά που ήταν φωτισμένα, εκείνο όμως παρέμενε σκοτεινό και εγκαταλελειμμένο. Σε κάποια σημεία της βιτρίνας υπήρχαν απομεινάρια χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Αυτό μου έβγαλε μια πολύ μεγάλη μιζέρια. Σκέφτηκα λοιπόν να παρομοιάσω την κοπέλα της ιστορίας που είχα ακούσει με τη βιτρίνα αυτού του καταστήματος που παρέμενε εγκαταλελειμμένη, περιμένοντας κάποιον να τη δει και να την επαναφέρει στη ζωή. Παρότι λοιπόν ήταν Φεβρουάριος, είπα να το τραβήξω μέχρι Μάη μήνα» παραδέχτηκε ο μουσικοσυνθέτης.