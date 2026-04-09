Oικονομάκου: Πόσο την άλλαξε η μητρότητα και τι θέλει για τα παιδιά της

Πώς η μητρότητα την άλλαξε σαν άνθρωπο αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Αθηνά Οικονομάκου.

Η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές : “Η ζωή της Άλλης”, “Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον” και “Κλεμμένα όνειρα”, από το 2018 που έφερε στον κόσμο τον γιο της Σπύρο- Μάξιμο η ζωή της δεν ήταν ποτέ η ίδια καθώς άλλαξαν οι προτεραιότητές της.

“Η μητρότητα δεν με άλλαξε απλώς, με επανατοποθέτησε. Με έκανε να δω τον εαυτό μου πιο καθαρά, να καταλάβω τι έχει πραγματικά αξία και τι όχι. Με έφερε αντιμέτωπη με μένα, με τις αντοχές μου, με τα όρια μου, αλλά και με μια πλευρά αγάπης που δεν ήξερα ότι υπάρχει.Οι προτεραιότητες μου πια είναι πολύ ξεκάθαρες” δήλωσε στο περιοδικό Hello η ηθοποιός και influencer.

Στην ίδια συνέντευξη εξομολογήθηκε και τι είναι αυτό που θέλει για τα παιδιά της.

“Επιθυμώ να νιώθουν ασφάλεια, να έχουν αυτοπεποίθηση, να μεγαλώνουν ελεύθερα, αλλά και να διαθέτουν αξίες και όρια. Αν θα έπρεπε να περιγράψω τον εαυτό μου ως μητέρα, θα έλεγα ότι είμαι παρούσα, με την κυριολεκτική και με τη μεταφορική σημασία της λέξης” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός η οποία είναι και μητέρα δύο παιδιών του 8χρονου Σπύρου- Μάξιμου και της 5χρονης Σιέννας- Ηλέκτρας αποκάλυψε πως θέλει να δώσει στα παιδιά της τα κατάλληλα εφόδια για να μπορέσουν να σταθούν μόνα τους στα πόδια τους. Παράλληλα πιστεύει πως επειδή τα παιδιά καθρεφτίζουν τους γονείς, ένας γονιός θα πρέπει να είναι ισορροπημένος.

"Δηλαδή, αν ένας γονιός είναι καλά, ισορροπημένος και συνδεδεμένος με τον εαυτό του, αυτό περνά και στα παιδιά.

Οπότε, για μένα είναι σημαντικό να φροντίζω και τον εαυτό μου – γιατί τελικά ένας ευτυχισμένος γονιός μπορεί να μεγαλώσει και πιο ευτυχισμένα παιδιά. Από εκεί και πέρα, θέλω να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά και να μάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες. Δεν μπορείς να τα προστατεύσεις από όλα, αλλά μπορείς να τους δώσεις τα εργαλεία για να μάθουν να προχωρούν” ανέφερε η ηθοποιός.

Η Αθηνά Οικονομάκου μετά το διαζύγιό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο, από τον 2024 διατηρεί σοβαρή σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα, τον οποίο έχει γνωρίσει και στα παιδιά της.

