Πέτρος Λαγούτης: «Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;»

Ο Πέτρος Λαγούτης, τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στους δύο γιους του, Δημήτρη, 23 χρόνων και Γιώργη, 20 ετών, τους οποίους απέκτησε με την πρώην σύζυγό του και επίσης ηθοποιό, Μυρτώ Αλικάκη.

Το τελευταίο διάστημα, ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν σε σχέση με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, όμως, πριν από λίγες ημέρες, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον ίδιο και την ηθοποιό να έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε με αγάπη και κατανόηση.

Ο Πέτρος Λαγούτης με την πρώην σύντροφό του, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ / Φωτογραφία: NDP

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Λαγούτης είχε αποκαλύψει τηλεοπτικά, ότι: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε».

Ενώ συνέχισε, λέγοντας ότι: «Το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα τα άλλα έρχονται και λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι καλά από μόνος σου, όποιος και να έρθει δίπλα σου δεν θα είσαι καλά. Δεν είμαι πιο αυστηρός με τις επιλογές και τον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι με τον έρωτα μπορούμε να είμαστε αυστηροί, γιατί μας προλαβαίνει. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;».

Το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά το 2022, στα γυρίσματα της σειράς «Παγιδευμένοι», ενώ στην αρχή επέλεξαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2023 φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπου και επιβεβαιώθηκε η σχέση τους.

Σε πιο πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέτρος Λαγούτης στο περιοδικό ΟΚ! ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες για τον χωρισμό του και τόνισε ότι δε θα είχε πρόβλημα να ξανασυνεργαστεί μαζί της επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, είπε: «Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ναι. Όπως και με τη Μυρτώ (Αλικάκη) – παίξαμε σε σίριαλ μαζί, αλλά και στο θέατρο, στην παράσταση "Τέλειοι ξένοι". Όταν έχεις χωρίσει με τη σύντροφό σου και έχει περάσει ένα διάστημα, κάθονται οι σκόνες και οι άνθρωποι ηρεμούν. Οπότε πιστεύω πως δεν είναι πρόβλημα να δουλέψεις με έναν πρώην σύντροφό σου».

Τέλος, όσον αφορά στους δύο γιους του και το εάν τους δίνει συμβουλές σε θέματα που αφορούν την προσωπική τους ζωή, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Ενώ έχω την τάση να δίνω συμβουλές, προσπαθώ να μιλάω όταν με ρωτάνε. Και νομίζω ότι τα καταφέρνω. Ο καθένας πρέπει να ζήσει τη διαδρομή που του αντιστοιχεί στη ζωή για να μάθει. Διαφορετικά θα μας έδιναν ένα εγχειρίδιο για να τα κάναμε όλα σωστά. Πρέπει να ζήσουμε την απογοήτευση, το κρίμα, την απρόσμενη χαρά, την έκπληξη».