Φοίβος: «Μας έλεγαν σατανιστές με τη Δέσποινα Βανδή, τους κάναμε αγωγή»

Όσα είπε ο γνωστός συνθέτης στη Ναταλία Γερμανού

Καλεσμένος στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται της Ναταλίας Γερμανού ήταν ο Φοίβος με την Έλλη Κοκκίνου το μεσημέρι του Σαββάτου όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και σε όσα έχουν πει για εκείνον όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο προσκήνιο.

Φοίβος: «Μας έλεγαν σατανιστές με τη Δέσποινα Βανδή, τους κάναμε αγωγή»

Ο γνωστός συνθέτης δε δίστασε να αναφερθεί ανοιχτά σε τίτλους και δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ακόμη κι ως «καταστροφέα της μουσικής» ή «σατανιστή», προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον χαρακτηρισμό «σατανιστής», αποκαλύπτοντας μια ιστορία που σήμερα μοιάζει σχεδόν σουρεαλιστική, αλλά την εποχή εκείνη είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Όπως εξήγησε, υπήρξε περιοδικό που τον είχε βγάλει πρωτοσέλιδο μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, παρουσιάζοντάς τους ως σατανιστές, με αφορμή το τραγούδι Προφητείες.

Έλλη Κοκκίνου: Η αμήχανη αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή

«Το “σατανιστής” ειδικά ήταν τίτλος, είχε βγει ένα περιοδικό στο στιλ του Ciao, που μας είχε πρωτοσέλιδο με τη Δέσποινα Βανδή ότι είμαστε σατανιστές, γιατί είχαμε κάνει το τραγούδι Προφητείες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φοίβος, περιγράφοντας πώς ένα μουσικό sample στάθηκε η αφορμή για θεωρίες συνωμοσίας.

Για χρόνια η Δέσπονα Βανδή υπήρξε μούσα του Φοίβου!

Για χρόνια η Δέσπονα Βανδή υπήρξε μούσα του Φοίβου! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο συνθέτης αποκάλυψε ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι είχε χρησιμοποιήσει ένα sample εκκλησιαστικής χορωδίας, το οποίο ακουγόταν προς το τέλος. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ορισμένους να γράψουν, όπως είπε, «αρλούμπες», υποστηρίζοντας ότι αν το κομμάτι παιχτεί ανάποδα, πρόκειται για ύμνο στον Σατανά. Μια θεωρία που ξεπέρασε κάθε όριο λογικής.

Φοίβος: Η σπάνια εμφάνισή του με τη σύζυγό του, Αμαλία Καντερέ

«Τους κάναμε αγωγή, είπαμε “φτάνει πια η βλακεία”», τόνισε, προσθέτοντας ότι το πιο απίθανο της υπόθεσης ήταν πως το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι ήταν στην πραγματικότητα ύμνος προς τον Θεό, ένα ρέκβιεμ. Μάλιστα, όπως σημείωσε, μετά από αυτή την ιστορία το περιοδικό έκλεισε.

Ο Φοίβος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ανέφερε κι άλλες απίθανες φήμες που έχουν ακουστεί για τον ίδιο όλα αυτά τα χρόνια. «Έχουν πει πολλά, έχουν πει ότι έχω ένα υπόγειο με 15 άτομα, τους δίνω φαγητό και τα βασανίζω για να μου γράφουν τραγούδια, ότι ανακάλυψα πριν από 20 χρόνια ένα ειδικό πρόγραμμα που βάζω μέσα 3-4 τραγούδια και μου βγάζει ένα καινούριο… Έχω ακούσει διάφορα», κατέληξε.

