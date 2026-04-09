Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα

Τι ισχύει για το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.04.26 , 12:15 Suzuki e VITARA: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές
09.04.26 , 11:41 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό
09.04.26 , 11:30 «Γλυκιά Ανάμνηση»: Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star!
09.04.26 , 11:26 Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
09.04.26 , 10:50 Πάσχα: Εσείς ξέρετε γιατί βάφουμε και τσουγκρίζουμε αυγά;
09.04.26 , 10:49 Πάσχα: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων
09.04.26 , 10:47 Ο Μυστικός κήπος σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή σήμερα Μ. Πέμπτη 9/4
09.04.26 , 10:44 Φοίβος: Από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα»
09.04.26 , 10:18 Κωστής Σαββιδάκης: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»
09.04.26 , 10:11 Πέτρος Λαγούτης: «Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;»
09.04.26 , 09:59 Oικονομάκου: Πόσο την άλλαξε η μητρότητα και τι θέλει για τα παιδιά της
09.04.26 , 09:54 Εορταστικό ωράριο: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ
09.04.26 , 09:42 Ford Puma Gen-E: Εκδρομικές αποδράσεις
09.04.26 , 09:34 Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα
09.04.26 , 09:13 Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πώς Θα Αμειφθούν Όσοι Δουλέψουν Το Πάσχα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι υποχρεωτική αργία, αλλά σε ορισμένους κλάδους αμείβεται ως αργία.
  • Τα καταστήματα απαγορεύεται να λειτουργούν έως τις 13:00 την Μεγάλη Παρασκευή.
  • Το Μεγάλο Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα χωρίς προσαύξηση.
  • Η Κυριακή του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία με προσαύξηση 75% για τους εργαζόμενους.
  • Η Δευτέρα του Πάσχα είναι επίσης υποχρεωτική αργία με αντίστοιχες προσαυξήσεις για τους εργαζόμενους.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την κορύφωση του Θείου δράματος και την Ανάσταση του Χριστού και αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουλέψουν ακόμα και τις μέρες που θεωρούνται αργίες

Συγκεκριμένα, η Μεγάλη Παρασκευή δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία, κι έτσι επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων. Ωστόσο υπάρχουν κλάδοι που η συγκεκριμένη μέρα θεωρείται αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων ή άλλων ειδικών διατάξεων κι επομένως η εργασία τη συγκεκριμένη μέρα αμείβεται ως αργία, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία. 



Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα καταστήματα, καθώς απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση προσωπικού έως τις 13:00. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου με απόφαση των τοπικών Αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Το Μεγάλο Σάββατο θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να προβλέπεται κάποια προσαύξηση λόγω της ημέρας.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύουν όσα προβλέπονται για τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, όσοι εργαστούν δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.



Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση προστίθεται στο κανονικό ωρομίσθιο, ενώ σε περίπτωση εργασίας άνω των πέντε ωρών προβλέπεται και ρεπό μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν, ενώ δικαιούνται και ρεπό. Αν δεν δοθεί, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή για τις ώρες εργασίας, ως αποζημίωση.



Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι απασχοληθούν, ισχύουν αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Για τους ημερομίσθιους, προβλέπεται καταβολή του ωρομισθίου μαζί με προσαύξηση 75%, ενώ για τους μισθωτούς με σταθερό μισθό η αποζημίωση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως τις αργίες ή όχι.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑ
 |
ΑΡΓΙΕΣ
 |
ΑΜΟΙΒΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top