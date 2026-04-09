Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την κορύφωση του Θείου δράματος και την Ανάσταση του Χριστού και αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουλέψουν ακόμα και τις μέρες που θεωρούνται αργίες.

Συγκεκριμένα, η Μεγάλη Παρασκευή δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία, κι έτσι επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων. Ωστόσο υπάρχουν κλάδοι που η συγκεκριμένη μέρα θεωρείται αργία μέσω συλλογικών συμβάσεων ή άλλων ειδικών διατάξεων κι επομένως η εργασία τη συγκεκριμένη μέρα αμείβεται ως αργία, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα καταστήματα, καθώς απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση προσωπικού έως τις 13:00. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του ωραρίου με απόφαση των τοπικών Αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Το Μεγάλο Σάββατο θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να προβλέπεται κάποια προσαύξηση λόγω της ημέρας.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα αποτελεί υποχρεωτική αργία και ισχύουν όσα προβλέπονται για τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, όσοι εργαστούν δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση προστίθεται στο κανονικό ωρομίσθιο, ενώ σε περίπτωση εργασίας άνω των πέντε ωρών προβλέπεται και ρεπό μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν, ενώ δικαιούνται και ρεπό. Αν δεν δοθεί, καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή για τις ώρες εργασίας, ως αποζημίωση.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι απασχοληθούν, ισχύουν αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Για τους ημερομίσθιους, προβλέπεται καταβολή του ωρομισθίου μαζί με προσαύξηση 75%, ενώ για τους μισθωτούς με σταθερό μισθό η αποζημίωση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως τις αργίες ή όχι.