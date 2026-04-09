Κωστής Σαββιδάκης: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»

«Είχα χάσει την ανιψιά μου όταν ήταν 7 ετών», αποκάλυψε ο ηθοποιός

09.04.26 , 10:18 Κωστής Σαββιδάκης: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωστής Σαββιδάκης, γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά "Άγριες Μέλισσες", μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά".
  • Αποκάλυψε ότι κάπνιζε 4 πακέτα την ημέρα και περιέγραψε ένα θαύμα που τον οδήγησε σε σοβαρή ιατρική εξέταση.
  • Τόνισε τη σημασία της πίστης και της προστασίας από τον Θεό στη ζωή και την καριέρα του.
  • Αναφέρθηκε σε δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η πίστη του, όπως η απώλεια της ανιψιάς του.
  • Η συμμετοχή του σε παιδικό ξενοδοχείο τον βοήθησε να ξεπεράσει την απώλεια και να επανασυνδεθεί με τη ζωή.

Ο Κωστής Σαββιδάκης, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «παπά Γρηγόρη» στη σειρά «Άγριες Μέλισσες», περιέγραψε προσωπικές εμπειρίες που τον «σημάδεψαν» στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τετάρτης.

Κωστής Σαββιδάκης: «Πήρα 20 κιλά για να παίξω στις Άγριες Μέλισσες»

Αρχικά, αναφέρθηκε σε μια κακή συνήθεια που είχε στο παρελθόν, λέγοντας με ειλικρίνεια: «Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε το θαύμα που έζησε στους Αγίους Ισιδώρους, το οποίο αποτέλεσει αφορμή να ανακαλύψει ένα πρόβλημα υγείας:

«Πήγαινα στους Αγίους Ισιδώρους και κάποια στιγμή με σταύρωσε ο παπάς, κόλλησε ο σταυρός στην πλάτη και μου είπε “πήγαινε να κάνεις μια εξέταση”. Η γιατρός μου, με το που είδε την ακτίνα μου, μου λέει “μπαίνεις Παρασκευή, Δευτέρα εγχειρίζεσαι”».

Κωστής Σαββιδάκης: «Μου έκαψαν τα πνευμόνια από το πολύ οξυγόνο»

Ο Κωστής Σαββιδάκης στο «Καλύτερα Αργά»

Μιλώντας για τη στάση ζωής που ακολουθεί, ο ηθοποιός στάθηκε στη δύναμη της πίστης, τονίζοντας: «Αφήνομαι στην υψηλή προστασία του Θεού σε ό,τι έχει να κάνει με δουλειά, με ανθρώπους. Αν είναι θέλημα του, θα βγει αυτή η δουλειά, θα βγει αυτή η σχέση, θα βγει αυτός ο άνθρωπος».

«Όλους μας προστατεύει. Το θέμα είναι πόσο πιστεύουμε σε αυτή την προστασία. Όσο πιστεύεις, τόσο αφήνεσαι», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Θέλοντας, τέλος, να δώσει μια εξήγηση σε όσα συμβαίνουν, είπε: «Νομίζω πως αυτά που μας συμβαίνουν είναι γραμμένα, αλλά πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ να εξελιχθούν».

«Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»

Ο Κωστής Σαββιδάκης δεν έκρυψε ότι υπήρξαν περίοδοι στη ζωή του κατά τις οποίες δοκιμάστηκε η πίστη του: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις; Και λογικό είναι. Τσαντιζόμαστε με κάποια πράγματα, μας εκνευρίζει. Λες και γιατί σε μένα και όχι κάπου αλλού; Ανέκαμψα όμως γρήγορα. Έχει να κάνει με τη σκέψη. Είχα χάσει την ανιψιά μου όταν ήταν 7 ετών κι εκείνο το διάστημα είχα κλείσει μία δουλειά σε ένα παιδικό ξενοδοχείο στην Κρήτη και μου είχε φύγει τελείως από το μυαλό. Δύο μέρες πριν ξεκινήσει η σεζόν, με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Ρέα και μου λέει: σας περιμένουμε, δεν έχετε στείλει το βιογραφικό και της λέω: μα δεν γίνεται όπως είμαι. Μου λέει: σας παρακαλώ. Με έφερε στο φιλότιμο, πήγα. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που πήρα για την απώλεια της μικρής. Με 220 πιτσιρίκια για σχεδόν τρεις μήνες. Οπότε εκεί είχα πει: υπάρχεις; Ναι, υπάρχει. Με κάποιον τρόπο μαλακώνει τις πληγές», σημείωσε.

