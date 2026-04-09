Πάσχα: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων

100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ – Πάνω από 60.000 οχήματα έφυγαν από την Αθήνα

09.04.26 , 11:41 Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Πασχαλινό Bazaar για καλό σκοπό
09.04.26 , 11:30 «Γλυκιά Ανάμνηση»: Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star!
09.04.26 , 11:26 Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
09.04.26 , 10:50 Πάσχα: Εσείς ξέρετε γιατί βάφουμε και τσουγκρίζουμε αυγά;
09.04.26 , 10:49 Πάσχα: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων
09.04.26 , 10:47 Ο Μυστικός κήπος σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή σήμερα Μ. Πέμπτη 9/4
09.04.26 , 10:44 Φοίβος: Από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι «Μέχρι Μάη μήνα»
09.04.26 , 10:18 Κωστής Σαββιδάκης: «Έχω περάσει φάσεις που είπα Θεέ μου υπάρχεις;»
09.04.26 , 10:11 Πέτρος Λαγούτης: «Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;»
09.04.26 , 09:59 Oικονομάκου: Πόσο την άλλαξε η μητρότητα και τι θέλει για τα παιδιά της
09.04.26 , 09:54 Εορταστικό ωράριο: Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ
09.04.26 , 09:42 Ford Puma Gen-E: Εκδρομικές αποδράσεις
09.04.26 , 09:34 Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα
09.04.26 , 09:13 Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
09.04.26 , 09:10 Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με επιβατική κίνηση 100% σε λιμάνια και ΚΤΕΛ.
  • Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, προγραμματίζονται 20 απόπλοι από Πειραιά με 20.225 επιβάτες.
  • Από Ραφήνα, 11 απόπλοι προς Κυκλάδες με 7.440 επιβάτες και 4 δρομολόγια προς Μαρμάρι.
  • Τα ΚΤΕΛ Κηφισού λειτουργούν με πληρότητες έως 100% και έχουν προσθέσει έκτακτα δρομολόγια.
  • Τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν 60.000 οχήματα από την Αττική, με 34.000 από Ελευσίνα και 27.124 από Αφίδνες.

Κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με την επιβατική κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ να αγγίζουν το 100%. 

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για τη σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών - οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία - Το αδιαχώρητο στους σταθμούς των ΚΤΕΛ

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Πάσχα: Πληρότητα έως και 100% στα ΚΤΕΛ

Τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%. 

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν τις αργίες του Πάσχα

Για τον λόγο αυτό, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν προχωρήσει στην προσθήκη έκτακτων δρομολογίων, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδας.

Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Πάσχα: Πάνω από 60.000 οχήματα έφυγαν από την Αττική

Τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική, ενώ από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα και στα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν 27.124 διελεύσεις.

