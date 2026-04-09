Πάσχα: Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων

Κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με την επιβατική κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ να αγγίζουν το 100%.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για τη σημερινή έξοδο, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.

Για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών - οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.

Πάσχα: Πληρότητα έως και 100% στα ΚΤΕΛ

Τα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Κηφισού πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 100%.

Για τον λόγο αυτό, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν προχωρήσει στην προσθήκη έκτακτων δρομολογίων, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδας.

Πάσχα: Πάνω από 60.000 οχήματα έφυγαν από την Αττική

Τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική, ενώ από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα και στα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν 27.124 διελεύσεις.