«Γλυκιά Ανάμνηση»: Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star!

Μη χάσετε τη δραματική ταινία τη Μ. Παρασκευή

Δείτε το trailer της ταινίας «Γλυκιά Ανάμνηση»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Γλυκιά Ανάμνηση" προβάλλεται για πρώτη φορά στο Star την Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 21:00.
  • Ο Αμαντέους, μετά τον θάνατο της συζύγου του, αντιμετωπίζει τη νόσο του Αλτσχάιμερ με τη βοήθεια του γιου του, Νικ.
  • Η εγγονή του Αμαντέους, Ματίλντα, οργανώνει ένα ταξίδι στη Βενετία για να του ξυπνήσει πολύτιμες μνήμες.
  • Η ταινία είναι remake της γερμανικής ταινίας "Honig im Kopf" του Τιλ Σβάιγκερ από το 2014.
  • Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Νικ Νόλτε, Σοφία Λέιν, Ματ Ντίλον και άλλοι.

Ο Αμαντέους, έπειτα από τον θάνατο της συζύγου του, έρχεται αντιμέτωπος με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο γιος του, Νικ, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον πατέρα του να διαχειριστεί την ανίατη αυτή ασθένεια, που επιδεινώνει σταδιακά την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, η εγγονή του Αμαντέους, η Ματίλντα, σκαρφίζεται ένα σχέδιο που θα του χαρίσει το πιο αξέχαστο ταξίδι στη Βενετία, εκεί όπου γνώρισε τη γιαγιά της, γεμάτο από συναισθήματα και όσες πολύτιμες μνήμες του απομένουν…

tainia star
Πρόκειται για remake της πλέον εμπορικής ταινίας της Γερμανίας για το 2014, το Honig im Kopf, πάλι του Til Schweiger.
Είναι η πρώτη αγγλόφωνη σκηνοθετική απόπειρα του Schweiger.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιλ Σβάιγκερ
ΠΑΙΖΟΥΝ: Νικ Νόλτε, Σοφία Λέιν, Ματ Ντίλον, Έμιλι Μόρτιμερ, Έρικ Ρόμπερτς, Γκρέτα Σκάκι

Mη χάσετε τη δραματική ταινία, Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 21:00, σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star!
 


 

