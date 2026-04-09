«Γλυκιά Ανάμνηση»: Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Star!

Ο Αμαντέους, έπειτα από τον θάνατο της συζύγου του, έρχεται αντιμέτωπος με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο γιος του, Νικ, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει τον πατέρα του να διαχειριστεί την ανίατη αυτή ασθένεια, που επιδεινώνει σταδιακά την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, η εγγονή του Αμαντέους, η Ματίλντα, σκαρφίζεται ένα σχέδιο που θα του χαρίσει το πιο αξέχαστο ταξίδι στη Βενετία, εκεί όπου γνώρισε τη γιαγιά της, γεμάτο από συναισθήματα και όσες πολύτιμες μνήμες του απομένουν…



Πρόκειται για remake της πλέον εμπορικής ταινίας της Γερμανίας για το 2014, το Honig im Kopf, πάλι του Til Schweiger.

Είναι η πρώτη αγγλόφωνη σκηνοθετική απόπειρα του Schweiger.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιλ Σβάιγκερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Νικ Νόλτε, Σοφία Λέιν, Ματ Ντίλον, Έμιλι Μόρτιμερ, Έρικ Ρόμπερτς, Γκρέτα Σκάκι

