Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 17χρονος στο Μαρούσι από άγνωστο άνδρα που ήθελε να του κλέψει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.
Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ο άνδρας τον πλησίασε, έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε για να του δώσει την αλυσίδα. Ο 17χρονος αντιστάθηκε και τότε ο δράστης του κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος, το χέρι και το πόδι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται.
Η αστυνομία πήρε καταθέσεις από φίλους του 17χρονου, ενώ ελέγχει και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να βρουν τον δράστη.