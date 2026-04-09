Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό

Τον κάρφωσε στο στήθος και εξαφανίστηκε

09.04.26 , 12:18 Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο στο Μαρούσι από άγνωστο άνδρα για κλοπή χρυσής αλυσίδας.
  • Ο δράστης απείλησε το θύμα και τον μαχαίρωσε στο στήθος, χέρι και πόδι όταν αυτός αντέτεινε αντίσταση.
  • Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία.
  • Η αστυνομία συλλέγει καταθέσεις και ελέγχει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 17χρονος στο Μαρούσι από άγνωστο άνδρα που ήθελε να του κλέψει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. 

Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ο άνδρας τον πλησίασε, έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε για να του δώσει την αλυσίδα. Ο 17χρονος  αντιστάθηκε και τότε ο δράστης του κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος, το χέρι και το πόδι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται. 

Η αστυνομία πήρε καταθέσεις από φίλους του 17χρονου, ενώ ελέγχει και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να βρουν τον δράστη. 
 

