Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα

Η Φαίη Σκορδά στη Θεσσαλονίκη για το Πάσχα

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Φαίη Σκορδά. Φέτος, για τις πασχαλινές διακοπές της επέλεξε να ταξιδέψει έως τη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε η ίδια στους followers της, μέσα από ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία είναι πολύ ευτυχισμένη στην προσωπική της ζωή, στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αποφάσισε να απολαύσει τις ημέρες του Πάσχα σε μία πόλη με την οποία νιώθει ιδιαίτερη δεμένη συναισθηματικά.

Η Φαίη Σκορδά, όπως είναι γνωστό, έκανε στη συμπρωτεύουσα τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα και αποτελεί μία πόλη με την οποία διατηρεί έως και σήμερα στενούς δεσμούς, την οποία και επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

H αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία σκοπεύει να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο θα παντρευτεί σύντομα με πολιτικό γάμο, επιθυμεί αυτό το σημαντικό γεγονός να γίνει όσο πιο «αθόρυβα» και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γίνεται.

Γι' αυτό, άλλωστε, η Φαίη Σκορδά δεν έχει δημοσιεύσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον επικείμενο γάμο της με τον αρχιτέκτονα, αποφεύγοντας να αναφέρει το πότε και το πού θα λάβει χώρα η τελετή.

Προς το παρόν, η γνωστή παρουσιάστρια θα απολαύσει το φετινό Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, περνώντας ανέμελες και χαλαρές στιγμές προτού επιστρέψει στο τηλεοπτικό πλατό και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Δείτε το story που δημοσίευσε στο Instagram η Φαίη Σκορδά:

Όπως βλέπουμε στο βίντεο που δημοσίευσε η ίδια, η Φαίη Σκορδά βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου και απολαμβάνει τη βόλτα της στην παραλία της Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον Λευκό Πύργο.