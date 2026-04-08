Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!

Φτάνοντας στην τρίτη ημέρα της εβδομάδας «Thriller», οι κριτές ζήτησαν από τους διαγωνιζόμενους να ετοιμάσουν γλυκές και αλμυρές παρασκευές με βασικό υλικό το μήλο.

Ο Γιώργος Α. αποπειράθηκε για πρώτη φορά να φτιάξει τούρτα, την οποία αφιέρωσε στο MasterChef, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια.

Το δώρο του Γιώργου Α. MasterChef

Μάλιστα, τραγούδησε και το «Happy Birthday» στα ελληνικά. Ωστόσο, τα πράγματα -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εμφάνιση- δεν πήγαν τόσο καλά, κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος.

«Σεφ, έκανα μια τούρτα για τα γενέθλια του MasterChef. Δεν πήγε τόσο καλά, εντάξει», είπε ο Γιώργος, όταν ήρθε η σειρά του να παρουσιάσει το πιάτο του.

«Τι σου κάναμε;», αναρωτήθηκε με χιούμορ ο Πάνος Ιωαννίδης. Αφού δοκίμασε, προχώρησε στις παρατηρήσεις του, εντοπίζοντας αμέσως τις αστοχίες, αλλά επισημαίνοντας πως η «επετειακή τούρτα MasterChef 10» είχε γεύση.

«Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Είναι νόστιμο, έχει γεύση, έχει σωστή ζάχαρη. Δεν είμαι ζαχαροπλάστης, αλλά αυτά είναι παιδικά λάθη - όπως παιδική είναι και η τούρτα. Έχεις χτυπήσει πολύ τη σαντιγί, έχει κόψει. Πρέπει να προσέχουμε τις σωστές αναλογίες. Εδώ έχεις κάνει layers με το παντεσπάνι που είναι πολύ παχιά και έχεις βάλει πολύ λίγη γέμιση. Ουσιαστικά, τρώμε κάτι περισσότερο σαν cupcake παρά σαν τούρτα. Το παντεσπάνι πρέπει να είναι σαν σφουγγάρι, ώστε να απορροφά την υγρασία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Πάντως, για πρώτη φορά, εντάξει. Το ρίσκο είναι ρίσκο και έχει το αντίτιμό του. Κρατάμε τη γεύση, τη διάθεση και το χαμόγελο», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας την κριτική του.

Η τούρτα που έφτιαξε ο Γιώργος Α. για τα 10α γενέθλια του MasterChef!

Ο Γιώργος Α. ήταν προετοιμασμένος να ακούσει αυτά τα σχόλια, οπότε δεν αιφνιδιάστηκε, όπως δήλωσε. Ωστόσο, χάρηκε που το αποτέλεσμα ήταν νόστιμο και άρεσε στους κριτές.

