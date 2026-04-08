Στην εντατική με μηνιγγίτιδα 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής. Ο φοιτητής κατάγεται από τη Θεσσαλία και είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του την προηγούμενη εβδομάδα στο ΑΠΘ.

Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο ενώ ο φοιτητής βρισκόταν στην πόλη καταγωγής του. Τη Μεγάλη Δευτέρα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr