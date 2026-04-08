MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στην ατομική δοκιμασία

Η δημιουργία που εντυπωσίασε τους κριτές

08.04.26 , 23:53 Ευγενία Σαμαρά: Πάσχα στην Ισλανδία – Οι εικόνες που μαγεύουν
08.04.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος κατάφερε να κερδίσει τη λευκή ποδιά;
08.04.26 , 23:34 Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων
08.04.26 , 23:32 Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
08.04.26 , 23:05 Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
08.04.26 , 23:02 Δημήτρης Μελάς στο Star: «Η όχληση από τα πολιτικά πρόσωπα ήταν συχνή»
08.04.26 , 22:52 Σε ετοιμότητα η αποστολή που θα φέρει το Άγιο Φως στην Αθήνα
08.04.26 , 22:37 Στην εντατική με μηνιγγίτιδα 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ
08.04.26 , 22:35 MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στην ατομική δοκιμασία
08.04.26 , 22:28 Κλήρωση Τζόκερ 8/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
08.04.26 , 22:18 Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι
08.04.26 , 21:35 MasterChef: Η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο φουντώνει!
08.04.26 , 21:10 MasterChef: Ραβιόλι ή μήλα; Η δοκιμασία που κρίνει την ασυλία!
08.04.26 , 21:08 Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην αντεπίθεση βουλευτές και πρώην υπουργοί
08.04.26 , 21:07 Μενίδι: Βίντεο από τη φονική παράσυρση της ηλικιωμένης από φορτηγό
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
Ευγενία Σαμαρά: Πάσχα στην Ισλανδία – Οι εικόνες που μαγεύουν
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του MasterChef, ο Πέτρος ξεχώρισε με πιάτο ραβιόλι με κρόκο αυγού και καρμπονάρα.
  • Το πιάτο εντυπωσίασε τους κριτές και τους συμπαίκτες του, με τον Πέτρο να δηλώνει περήφανος για την παρουσίασή του.
  • Ο Πέτρος χρησιμοποίησε guanciale και αφρό από μαύρο πιπέρι για ισορροπία γεύσεων.
  • Οι κριτές επιβεβαίωσαν την τεχνική αρτιότητα του πιάτου, με τον κρόκο να είναι ρευστός όπως επιθυμούσε.
  • Η προσπάθεια του Πέτρου κρίθηκε εξαιρετική, δίνοντάς του προβάδισμα στην κατάταξη της εβδομάδας.

Στο νέο επεισόδιο του MasterChef, η ατομική δοκιμασία ανέβασε την ένταση στην κουζίνα, με τους παίκτες να παλεύουν για την ασυλία της εβδομάδας. Ο Πέτρος κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πιάτο: ραβιόλι με κρόκο αυγού και καρμπονάρα, που εντυπωσίασε τόσο τους κριτές όσο και τους συμπαίκτες του.

Ο ίδιος δήλωσε πριν την παρουσίαση του πιάτου: «Πάω πάρα πολύ περήφανα με το πιάτο μπροστά. Έχω τσεκάρει τα ραβιόλι μου και ξέρω ότι μέσα ο κρόκος είναι ρευστός. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σήμερα».

Το πιάτο του Πέτρου

Ο Πέτρος επέλεξε να κάνει ένα upgrade στην κλασική καρμπονάρα, τοποθετώντας τον κρόκο αυγού μέσα στο ραβιόλι, ένα τεχνικά απαιτητικό στοιχείο που, όπως είπε, αν πετύχει δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα: «Η συνταγή είναι δύσκολη, αλλά άμα πετύχει είναι πολύ καλό. Πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ καλά».

Το πιάτο περιλάμβανε επίσης guanciale και έναν αφρό από μαύρο πιπέρι, προσδίδοντας ισορροπία στις γεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, οι κριτές επιβεβαίωσαν την τεχνική αρτιότητα του πιάτου. Ο κρόκος ήταν ρευστός όπως επιθυμούσε ο Πέτρος, και το ζυμαρικό διατηρούσε την υφή του, χωρίς να σκίζεται. Ο ίδιος σχολίασε με ενθουσιασμό: «Τρία στα τρία! Τέλεια! Ανακουφίζομαι».

Ο σεφ σημείωσε ότι το πιάτο ήταν νόστιμο, ισορροπημένο και με σωστή υφή. Παρά μικρές παρατηρήσεις για το χρόνο βρασμού, η προσπάθεια του Πέτρου κρίθηκε εξαιρετική και του έδωσε σαφές προβάδισμα στην κατάταξη της εβδομάδας.

Μετά την παρουσίαση, ο Πέτρος δήλωσε: «Μπορώ να διεκδικήσω την πρώτη θέση. Δεν φοβάμαι κανέναν. Αν είμαι ευχαριστημένος με τη δικιά μου προσπάθεια, δεν θα απογοητευτώ».

