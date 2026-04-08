MasterChef: Το πιάτο που ξεχώρισε στην ατομική δοκιμασία

Στο νέο επεισόδιο του MasterChef, η ατομική δοκιμασία ανέβασε την ένταση στην κουζίνα, με τους παίκτες να παλεύουν για την ασυλία της εβδομάδας. Ο Πέτρος κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πιάτο: ραβιόλι με κρόκο αυγού και καρμπονάρα, που εντυπωσίασε τόσο τους κριτές όσο και τους συμπαίκτες του.

Ο ίδιος δήλωσε πριν την παρουσίαση του πιάτου: «Πάω πάρα πολύ περήφανα με το πιάτο μπροστά. Έχω τσεκάρει τα ραβιόλι μου και ξέρω ότι μέσα ο κρόκος είναι ρευστός. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σήμερα».

Το πιάτο του Πέτρου

Ο Πέτρος επέλεξε να κάνει ένα upgrade στην κλασική καρμπονάρα, τοποθετώντας τον κρόκο αυγού μέσα στο ραβιόλι, ένα τεχνικά απαιτητικό στοιχείο που, όπως είπε, αν πετύχει δίνει ένα μοναδικό αποτέλεσμα: «Η συνταγή είναι δύσκολη, αλλά άμα πετύχει είναι πολύ καλό. Πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ καλά».

Το πιάτο περιλάμβανε επίσης guanciale και έναν αφρό από μαύρο πιπέρι, προσδίδοντας ισορροπία στις γεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, οι κριτές επιβεβαίωσαν την τεχνική αρτιότητα του πιάτου. Ο κρόκος ήταν ρευστός όπως επιθυμούσε ο Πέτρος, και το ζυμαρικό διατηρούσε την υφή του, χωρίς να σκίζεται. Ο ίδιος σχολίασε με ενθουσιασμό: «Τρία στα τρία! Τέλεια! Ανακουφίζομαι».

Ο σεφ σημείωσε ότι το πιάτο ήταν νόστιμο, ισορροπημένο και με σωστή υφή. Παρά μικρές παρατηρήσεις για το χρόνο βρασμού, η προσπάθεια του Πέτρου κρίθηκε εξαιρετική και του έδωσε σαφές προβάδισμα στην κατάταξη της εβδομάδας.

Μετά την παρουσίαση, ο Πέτρος δήλωσε: «Μπορώ να διεκδικήσω την πρώτη θέση. Δεν φοβάμαι κανέναν. Αν είμαι ευχαριστημένος με τη δικιά μου προσπάθεια, δεν θα απογοητευτώ».

