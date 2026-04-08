Σε ετοιμότητα η αποστολή που θα φέρει το Άγιο Φως στην Αθήνα

Με την προσδοκία ότι η εκεχειρία θα κάνει πιο ασφαλές το έργο της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.04.26 , 22:52 Σε ετοιμότητα η αποστολή που θα φέρει το Άγιο Φως στην Αθήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πώς θα έρθει το Άγιο Φως στην Αθήνα (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός θα ξεκινήσει το Μεγάλο Σάββατο υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
  • Θα ταξιδέψουν τρία άτομα: ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο μητροπολίτης Βαρθολομαίος.
  • Η αποστολή θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ και θα μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα.
  • Μόνο ο Πατριάρχης και 15 αγιοταφίτες πατέρες θα είναι εντός του Ιερού Ναού κατά την Τελετή Αφής.
  • Το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε 17 πόλεις της Ελλάδας για την Ανάσταση.

Η εκεχειρία  στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι θα κάνει πολύ πιο ασφαλή τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στη χώρα μας. Η ελληνική αποστολή θα ξεκινήσει το Μεγάλο Σάββατο και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κάτω από ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Εκεχειρία στο παρά πέντε: Συμφωνία για κατάπαυση πυρός 2 εβδομάδων

Η Ράνια Τραγόμαλλου από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου  εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα τι ακριβώς θα συμβεί.

Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα; Τα τρία σενάρια

Όπως ανέφερε,  η αναχώρηση της ελληνικής αποστολής, θα γίνει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Με το κυβερνητικό αεροσκάφος θα ταξιδέψουν σίγουρα 3 άτομα: Ο Έξαρχος του Παναγίου τάφου Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, ο Γιάννης Λοβέρδος υφυπουργός Εξωτερικών και ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου μητροπολίτης Βαρθολομαίος. Θα προσγειωθούν στο Τελ Αβιβ και από εκεί οδικώς θα φθάσουν στα Ιεροσόλυμα.  

Τα τρία μέλη της ελληνικής αποστολής στα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Φως

Τα τρία μέλη της ελληνικής αποστολής στα Ιεροσόλυμα για το Άγιο Φως  

Στην είσοδο της παλιάς πόλης αναμένεται να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Εντός του Ιερού Ναού θα βρίσκονται μόνο ο Πατριάρχης και 15 αγιοταφίτες πατέρες. Δε θα επιτρέπονται πιστοί όπως τα προηγούμενα χρονιά. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα επιτρέψουν την είσοδο στην ελληνική αποστολή. 

Μετά την Τελετή Αφής στον Πανάγιο Τάφο, η ελληνική αποστολή  θα παραλάβει το Άγιο Φως στο Πατριαρχείο. Θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο και από εκεί στην Αθήνα. Στις 8 το βράδυ περίπου είναι το πιθανότερο η πτήση να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Υπάρχει ειδικό σχέδιο διανομής, προκειμένου το Άγιο Φως να μεταφερθεί έγκαιρα σε 17 πόλεις της χώρας, ώστε να βρίσκεται στις εκκλησίες τη στιγμή της Ανάστασης.

 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟ ΦΩΣ
 |
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
 |
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top