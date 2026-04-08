Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project

Λίγες μόλις μέρες μετά το τέλος μιας δεκαετίας γεμάτης μουσική και μαγευτικές εμφανίσεις στο Hotel Ερμού, η Άννα Βίσση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα της.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, οι χιλιάδες θαυμαστές της έζησαν την αυλαία των θρυλικών shows σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, χειροκροτώντας την τραγουδίστρια που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη νυχτερινή διασκέδαση.

Λίγες μέρες αργότερα, η Βίσση μοιράζεται μαζί μας το πρώτο glimpse της επόμενης φάσης της. Από την κουζίνα του σπιτιού της, χορεύει υπό τους ρυθμούς του ολοκαίνουργιου single της, που θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Με ένα emoji κύματος που ανέβασε στα social media, αφήνει να εννοηθεί ότι το νέο της τραγούδι θα έχει θαλασσινή αύρα και φρέσκια, καλοκαιρινή διάθεση. Ένα teaser που φέρνει χαμόγελα στους fans και υποσχέσεις για την επόμενη μουσική περιπέτεια.

Η νέα σελίδα της δεν περιορίζεται στη μουσική σκηνή. Μαζί με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα, ίδρυσε το Vission Music, ένα καινοτόμο creative label που θα λειτουργεί ως κέντρο για όλες τις μελλοντικές της παραγωγές, κυκλοφορίες και διεθνείς συνεργασίες.

Στόχος τους είναι να προσφέρουν απόλυτη δημιουργική ελευθερία και να επεκτείνουν την παρουσία της Βίσση σε νέα μουσικά μονοπάτια, χωρίς περιορισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Βίσση επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή με νέο προορισμό: το θρυλικό νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», που απέκτησε ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, Γιάννης Κούστας. Από την επόμενη σεζόν, η τραγουδίστρια θα κατακτήσει και πάλι τη σκηνή, συνδυάζοντας παράδοση και μοντέρνα αισθητική σε ένα χώρο που υπόσχεται έντονα συναισθήματα και μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Η δεκαετία που τελείωσε αφήνει πίσω της ιστορίες, αναμνήσεις και επιτυχίες, αλλά η Άννα Βίσση δείχνει ότι η ενέργεια και η δημιουργικότητά της παραμένουν πιο ζωντανές από ποτέ. Με το Vission Music, το νέο single και τις εμφανίσεις της στο Αθηνών Αρένα, η Βίσση μπαίνει σε μια εποχή γεμάτη καινοτομία, έντονο lifestyle και αυθεντικές στιγμές που θα εμπνεύσουν το κοινό της και θα φέρουν ξανά τη μουσική της στο επίκεντρο.

Η νέα φάση της Άννας Βίσση είναι μία συνάντηση δημιουργικότητας, ελευθερίας και στυλ ένα κεφάλαιο που συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα.