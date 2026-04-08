Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project

Η απόλυτη επιστροφή με μουσική και lifestyle

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.04.26 , 18:58 Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
08.04.26 , 18:42 Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
08.04.26 , 18:41 Τα τσιγάρα παίρνουν «φωτιά» – Αύξηση στα 6,5 ευρώ το πακέτο
08.04.26 , 18:09 Nissan JUKE Pulse: Η νέα ειδική έκδοση με εξοπλισμό που τα...«σπάει»
08.04.26 , 18:08 Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στο Τορίνο
08.04.26 , 17:45 Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία - Το αδιαχώρητο στους σταθμούς των ΚΤΕΛ
08.04.26 , 17:40 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Πασχαλινό Bazaar
08.04.26 , 17:33 Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
08.04.26 , 17:32 Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague
08.04.26 , 16:57 4 + 1 επαγγέλματα που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε
08.04.26 , 16:50 OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας
08.04.26 , 16:45 Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά
08.04.26 , 16:18 ΕΛΑΣ: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές
08.04.26 , 16:07 H slang της Gen A - Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις;
08.04.26 , 16:03 Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο χορός της Άννας Βίσσης στην κουζίνα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε μια δεκαετία εμφανίσεων στο Hotel Ερμού και ετοιμάζεται για νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.
  • Η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει νέο single στις 4 Απριλίου, με θαλασσινή διάθεση.
  • Ίδρυσε το Vission Music με τη Δήμητρα Κούστα για δημιουργικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες.
  • Επιστρέφει στη σκηνή στο νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα» για την επόμενη σεζόν.
  • Η νέα φάση της Βίσση συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Λίγες μόλις μέρες μετά το τέλος μιας δεκαετίας γεμάτης μουσική και μαγευτικές εμφανίσεις στο Hotel Ερμού, η Άννα Βίσση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και την καριέρα της.

Άννα Βίσση: Ολική επαναφορά - Καινούργια όλα για την Απόλυτη!

Το Σάββατο 4 Απριλίου, οι χιλιάδες θαυμαστές της έζησαν την αυλαία των θρυλικών shows σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, χειροκροτώντας την τραγουδίστρια που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη νυχτερινή διασκέδαση.

Άννα Βίσση: Ακόμα ένας συνεργάτης της αποχωρεί μετά από 10 χρόνια

Λίγες μέρες αργότερα, η Βίσση μοιράζεται μαζί μας το πρώτο glimpse της επόμενης φάσης της. Από την κουζίνα του σπιτιού της, χορεύει υπό τους ρυθμούς του ολοκαίνουργιου single της, που θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Άννα Βίσση: Τέλος συνεργασίας με τον κιθαρίστα της μετά από 11 χρόνια

Με ένα emoji κύματος που ανέβασε στα social media, αφήνει να εννοηθεί ότι το νέο της τραγούδι θα έχει θαλασσινή αύρα και φρέσκια, καλοκαιρινή διάθεση. Ένα teaser που φέρνει χαμόγελα στους fans και υποσχέσεις για την επόμενη μουσική περιπέτεια.

 

@annavissiofficial

🌊

♬ Coming Soon - fannatics

Η νέα σελίδα της δεν περιορίζεται στη μουσική σκηνή. Μαζί με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα, ίδρυσε το Vission Music, ένα καινοτόμο creative label που θα λειτουργεί ως κέντρο για όλες τις μελλοντικές της παραγωγές, κυκλοφορίες και διεθνείς συνεργασίες.

Στόχος τους είναι να προσφέρουν απόλυτη δημιουργική ελευθερία και να επεκτείνουν την παρουσία της Βίσση σε νέα μουσικά μονοπάτια, χωρίς περιορισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Βίσση επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή με νέο προορισμό: το θρυλικό νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», που απέκτησε ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, Γιάννης Κούστας. Από την επόμενη σεζόν, η τραγουδίστρια θα κατακτήσει και πάλι τη σκηνή, συνδυάζοντας παράδοση και μοντέρνα αισθητική σε ένα χώρο που υπόσχεται έντονα συναισθήματα και μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

 

Η δεκαετία που τελείωσε αφήνει πίσω της ιστορίες, αναμνήσεις και επιτυχίες, αλλά η Άννα Βίσση δείχνει ότι η ενέργεια και η δημιουργικότητά της παραμένουν πιο ζωντανές από ποτέ. Με το Vission Music, το νέο single και τις εμφανίσεις της στο Αθηνών Αρένα, η Βίσση μπαίνει σε μια εποχή γεμάτη καινοτομία, έντονο lifestyle και αυθεντικές στιγμές που θα εμπνεύσουν το κοινό της και θα φέρουν ξανά τη μουσική της στο επίκεντρο.

Η νέα φάση της Άννας Βίσση είναι μία συνάντηση δημιουργικότητας, ελευθερίας και στυλ  ένα κεφάλαιο που συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top