Άννα Βίσση: Ολική επαναφορά - Καινούργια όλα για την Απόλυτη!

«Ό,τι έχουμε ζήσει, το 'χει πει η Βίσση!» φωνάζουμε στις συναυλίες της και φαίνεται ότι η μεγαλύτερη Ελληνίδα ποπ σταρ όλων των εποχών (χωρίς καμία αμφιβολία), θέλει να ζήσει... κάτι διαφορετικό. Όλα δείχνουν ότι καλλιτεχνικά η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια από τις πιο κομβικές περιόδους της μακρόχρονης καριέρας της, μιάς κι η «Απόλυτη» τα αλλάζει όλα, κρατώντας μόνο τη συμβολή του Νίκου Καρβέλα στο ρεπερτόριό της.

Χιλιάδες κόσμου απόλαυσε την Άννα Βίσση στις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο

Στα 68 της χρόνια, διανύοντας μια τρίτη, πολύ επιτυχημένη φάση της πορείας της -όπως συμβαίνει με πολλές σταρ του εξωτερικού (βλ. Madonna)- μαζί με την άνοιξη έρχεται κι η έναρξη ενός νέου, μεγάλου κεφαλαίου που συνδυάζει την επαγγελματική αναγέννηση αλλά κι ορισμένες «αποχωρήσεις» από τη ζωή της.

Κεφάλαιο 1ο: Νέα δισκογραφική στέγη

Η επόμενη μέρα βρίσκει την Άννα Βίσση σε μια στρατηγική σύμπραξη με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα. Οι δύο γυναίκες ίδρυσαν το Vission Music, ένα νέο creative label που θα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο για το σύνολο των παραγωγών, των κυκλοφοριών και των διεθνών συνεργασιών της τραγουδίστριας.

Η αρχή της νέας διαδρομής επισφραγίζεται σε λίγες ημέρες με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού της Άννας Βίσση από τη Vission Music, με όλο το νέο οπτικοακουστικό υλικό να συγκεντρώνεται στο επίσημο κανάλι @annavissiofficial στο YouTube.

Ο δεσμός των δύο γυναικών περιγράφεται ως ένας από τους πλέον ισχυρούς στην πορεία της καλλιτέχνιδας τα τελευταία χρόνια, θεμελιωμένος στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Η σχέση τους, άλλωστε, έχει πλέον οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει την κόρη της οικογένειας Κούστα.

Κεφάλαιο 2ο: Νέα νυχτερινή στέγη

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ακολούθησε την είδηση ότι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, ο γνωστός εφοπλιστής Γιάννης Κούστας, προχώρησε στην εξαγορά του νυχτερινού κέντρου Αθηνών Αρένα, που πλέον θα αποτελεί τη νέα καλλιτεχνική στέγη της «Απόλυτης» από την επόμενη σεζόν.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού ευχαριστώντας θερμά το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνει όλα αυτά τα χρόνια.

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της, η Άννα απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια καρδιάς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει μαζί του.

«Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει, αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ: για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου…», ανέφερε.

Κεφάλαιο 3ο: Λήξη μακροχρόνιων συνεργασιών

Οι αλλαγές επεκτάθηκαν και στους μόνιμους συνεργάτες της. Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας, ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά την αποφώνηση της Βίσση στο Hotel Ερμού, ο ίδιος απουσίαζε από τη σκηνή την ώρα που εκείνη ανέφερε το όνομά του.

Δείτε όσα είπε ο Νικόλας Ραπτάκης

Παράλληλα, ο τραγουδιστής Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε επίσης τη λήξη της 10ετούς συνεργασίας τους μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, με την Άννα Βίσση να του εύχεται δημόσια καλή επιτυχία στα νέα του βήματα, επιβεβαιώνοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν άριστες.

Κεφάλαιο 4ο: Για τις παλιές φιλίες μη μιλάς

Αυτή η «νέα εποχή» της Κύπριας σταρ συνοδεύεται από μια επώδυνη ρήξη στις προσωπικές της σχέσεις. Η στενή φιλία τριών δεκαετιών με τη Χριστίνα Πολίτη -μια σχέση που είχε σφραγιστεί με κουμπαριά, αφού η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον γιο της γνωστής κοσμικογράφου- φαίνεται πως οδηγείται σε οριστικό τέλος.

Τα πρώτα σημάδια της κρίσης έγιναν ορατά στα social media, με τις δύο γυναίκες να προχωρούν σε εκατέρωθεν unfollow στο Instagram, μια κίνηση που φέρεται να πυροδοτήθηκε από την πλευρά της τραγουδίστριας. Οι ψίθυροι στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο στο καμαρίνι του Hotel Ερμού, όπου φημολογείται πως δεν επετράπη η είσοδος στη Χριστίνα Πολίτη. Η ηχηρή απουσία της τελευταίας από το μεγάλο φινάλε των εμφανίσεων της Βίσση, αλλά και οι αναρτήσεις της από άλλα νυχτερινά κέντρα την ίδια βραδιά, ήρθαν να επιβεβαιώσουν το χάσμα.

Οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν έντονες συζητήσεις, με τον δημοσιογράφο Λάμπρο Κωνσταντάρα να χαρακτηρίζει «ύποπτο» το timing των αποκαλύψεων. Ο ίδιος άφησε αιχμές για μια οργανωμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, τη στιγμή που η «Απόλυτη» ανακοίνωσε το μεγαλύτερο live της καριέρας της στο ΟΑΚΑ.

Σε μια σπάνια κίνηση, η Άννα Βίσση, που παραδοσιακά επιλέγει τη σιωπή απέναντι σε φήμες, τοποθετήθηκε δημόσια. Με ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Κωνσταντάρα, έδειξε να προσυπογράφει την άποψη περί «σαμποτάζ» σε μια τόσο κομβική στιγμή της πορείας της.

Άννα Βίσση: Η ανακοίνωση της Vission Music για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Παρά τον θόρυβο των ημερών, η προσοχή της παραμένει αμετακίνητη στον μεγάλο στόχο, τη μνημειώδη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Για την ίδια, το ΟΑΚΑ δεν είναι απλώς ένα live, αλλά η ύψιστη ανταμοιβή για τη διαχρονική αγάπη του κοινού της και το εφαλτήριο για έναν νέο, ακόμα πιο φωτεινό κύκλο. Το επίσημο spot της συναυλίας έχει ήδη κατακλύσει το διαδίκτυο, προκαλώντας παραλήρημα ανάμεσα στους χιλιάδες... fannatics!