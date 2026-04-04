Αρσενάκος: «Η Άννα Βίσση δεν έφυγε. Άλλαξε απλώς τον τρόπο συνεργασίας της»

Μετά από εκατοντάδες «χρυσά» συμβόλαια που φέρουν την υπογραφή του,ο larger than life CEO της Panik Records ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι σημασία έχουν οι πράξεις.

Και ακριβώς αυτό ήθελε με αυτή τη συνέντευξη στο Esquire ο Γιώργος Αρσενάκος: Να δώσει απαντήσεις που θα μείνουν.

Όπως το αν θεωρεί ότι υπάρχουν stars σήμερα, για τη σχέση του με την Άννα Βίσση, αλλά και τη φημολογούμενη αποχώρησή της απ΄τη δισκογραφική εταιρεία.

Stars βγαίνουν σήμερα;

Δύσκολα. Τα social media απομυθοποιούν και μετατρέπουν τους πάντες σε superstars. Δηλαδή, ένα κορίτσι από εδώ απέναντι μπορεί να παίρνει περισσότερα likes από έναν καλλιτέχνη. Η νέα εποχή δημιουργεί ένα καινούργιο είδος καλλιτέχνη.

Ανθυποσελέμπριτι;

Όχι, ας φύγει το σελέμπριτι γενικώς. Οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν άλλο DNA. Άλλη υπόσταση. Μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι, αλλά όχι superstars. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι πρέπει να βρουν άλλα χαρακτηριστικά που θα τους προσδιορίζουν.

Συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Panik σχετικά με το management και τα events;

Η Panik είναι η πρώτη εταιρεία που λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί με 360 marketing σκεπτικό, γεγονός που προέκυψε από την ίδια την ανάγκη. Ως μάνατζερ αυτό έφερα στην εταιρεία και παράλληλα προσθέσαμε και τη δισκογραφική δραστηριότητα.

Αν δεν είχαμε αυτή την 360 δράση, η κουβέντα που κάνουμε τώρα δεν θα γινόταν. Αυτή τη δομή και αυτή την έκταση δραστηριοτήτων δεν την έχει καμία άλλη ελληνική εταιρεία.

Βγάζει νόημα, μιας και πωλήσεις συμβατικές δεν γίνονται όσες στο παρελθόν.

Δίσκοι βγαίνουν, αλλά το Spotify και το έσοδό του στην Ελλάδα δεν είναι ισάξιο με τους φυσικούς δίσκους, όπως στο εξωτερικό. Δηλαδή, ένας φυσικός δίσκος της Άννας Βίσση το 1996 πούλαγε 200.000 κομμάτια. Σε ευρώ, αυτό σήμαινε 3 εκατομμύρια.

Άρα η απώλεια μιας Άννας Βίσση από την Panik θα ήταν πολύ σοβαρή.

Μα η Άννα Βίσση δεν έφυγε από την Panik. Αν έφευγε, τότε θα υπολογίζαμε πόσο σοβαρή θα ήταν η απώλεια. Αλλά δεν έφυγε, άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας της – όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι σταρ, που τους αξίζει, μετά από τη σπουδαία πορεία τους, να είναι κύριοι των δημιουργημάτων τους. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε στην Άννα Βίσση «όχι, δεν θα είσαι η ιδιοκτήτρια των έργων σου»; Είμαστε συνοδοιπόροι εδώ και 14 χρόνια και μαζί περάσαμε διά πυρός και σιδήρου. Το πιο σημαντικό που κάναμε για την Άννα Βίσση ήταν ότι την αντιμετωπίσαμε ως ενεργή καλλιτέχνιδα, με συνεχείς κυκλοφορίες singles και albums και όχι μόνο ως έναν ζωντανό θρύλο.

Η προσαρμογή και η προσαρμοστικότητα είναι ένδειξη ευφυΐας.

Εμείς είμαστε κάτι σαν τους ράφτες. Ράβουμε πάνω στις ανάγκες του σώματος του καλλιτέχνη. Αν το σώμα αλλάξει, θα αλλάξουμε και το ρούχο.

Έχει υπάρξει καλλιτέχνης που δεν μπόρεσες να του ράψεις ένα κοστούμι που να του ταιριάζει;

Σε όλους μπορώ. Το θέμα είναι σε ποιους ήθελα. Σε κάποιους δεν ήθελα.

Γιατί;

Γιατί δεν αναγνωρίζουν. Δε ζητάω να μας δώσουν κάτι, διότι τη δεδομένη στιγμή ενδέχεται να μην μπορούν, όμως θέλουμε αναγνώριση, γιατί είμαστε κι εμείς παίκτες ψυχολογίας όπως είναι και οι καλλιτέχνες.

