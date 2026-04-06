Βίσση- Πολίτη: Ήταν 30 χρόνια φίλες- Γιατί έκαναν unfollow η μία την άλλη

Μετά από 30 χρόνια φιλίας η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη έκαναν unfollow η μία την άλλη.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου η φιλία των δύο γυναικών οι οποίες είναι και κουμπάρες καθώς η τραγουδίστρια έχει βαφτίσει τον 19χρονο σήμερα γιο της Χριστίνας, Άλεξ, ανήκει πλέον στο παρελθόν.

“H Άννα Βίσση βάζει φρένο και φραγή στις παλιές της φιλίες” ανέφερε χαρακτηριστικά η τηλεκριτικός ενώ ο Κώστας Φραγκολιάς που στο παρελθόν είχε σχέση με την τραγουδίστρια αποκάλυψε πως η Χριστίνα είχε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα και δεν της είχαν επιτρέψει την είσοδο.

Η φιλία της Άννας Βίσση και της Χριστίνας Πολίτη

Οι δύο γυναίκες είχαν μία πολύ ισχυρή φιλία 30 ετών η οποία επισφραγίστηκε από μία κουμπαριά όταν η Άννα Βίσση βάπτισε τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας τον δεκαενιάχρονο σήμερα Άλεξ.

Οι δυο τους έλεγαν τα καλύτερα λόγια η μία για την άλλη σε συνεντεύξεις τους. Η δημοσιογράφος είχε χαρακτηρίσει την Άννα αυθεντική δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι “η ένεση χαράς”. Είχε πει μάλιστα πως η φιλία τους είναι δοκιμασμένη στο χρόνο χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων την τραγουδίστρια και ως μία εκπληκτική γιαγιά.

Και η Άννα όμως από την πλευρά της αν και πιο διακριτική είχε κάνει αναφορές στον βαφτισιμιό της και γιο της Χριστίνας, Άλεξ.

