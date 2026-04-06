Άννα Βίσση: Τέλος συνεργασίας με τον κιθαρίστα της μετά από 11 χρόνια

Η ανακοίνωσή του Κάρλο Πέρεζ

Η συνύρπαξη επί σκηνής με την Άννα Βίσση
Ένας ιδιαίτερα σημαντικός κύκλος ολοκληρώνεται για την Άννα Βίσση και τον επί χρόνια κιθαρίστα και συνεργάτη της, Κάρλος Πέρεζ, καθώς εκείνος αποφάσισε να τραβήξει διαφορετικό δρόμο, βάζοντας τέλος σε μια συνεργασία που διήρκεσε 11 ολόκληρα χρόνια και άφησε έντονο αποτύπωμα στις ζωντανές εμφανίσεις της καλλιτέχνιδας.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει αυτή τη μακρά διαδρομή με λόγια γεμάτα συναίσθημα και ευγνωμοσύνη. Στο μήνυμά του, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έλαβε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του σε αυτή την πορεία.

Η συνεργασία του με την Άννα Βίσση δεν περιοριζόταν μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Αντίθετα, είχε εξελιχθεί σε μια βαθιά σχέση που στηριζόταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη χημεία πάνω στη σκηνή και το κοινό πάθος για τη μουσική. Μαζί, δημιούργησαν αμέτρητες δυνατές στιγμές σε συναυλίες και εμφανίσεις, χαρίζοντας στο κοινό εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Ο ίδιος, μέσα από τα λόγια του, αποτύπωσε την αξία αυτής της διαδρομής, τονίζοντας πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ούτε στην επαγγελματική πορεία ούτε στη ζωή γενικότερα. Παράλληλα, ανέδειξε την αγάπη του για τη σκηνή, την οποία χαρακτήρισε ως το μέρος όπου νιώθει πιο ζωντανός, δίνοντας κάθε φορά τον καλύτερό του εαυτό για να προσφέρει κάτι ξεχωριστό.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Μετά από 11 γεμάτα και μοναδικά χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση φτάνει στο τέλος της.
Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίξατε και με αγκαλιάσατε σε αυτή τη διαδρομή.
Η αγάπη που έλαβα ήταν τεράστια και εύχομαι να κατάφερα κι εγώ, μέσα από τη σκηνή, να ανταποδώσω ένα μέρος αυτής της ενέργειας.
Ποτέ δεν πήρα τίποτα ως δεδομένο, ούτε στη δουλειά μου ούτε στη ζωή μου συνολικά.
Η σκηνή είναι για μένα το πιο όμορφο μέρος, εκεί όπου μπορώ να εκφραστώ και να δώσω ό,τι καλύτερο έχω.
Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για όλα!
Είμαι σίγουρος πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη μουσική διαδρομή».

