Άννα Βίσση: Ακόμα ένας συνεργάτης της αποχωρεί μετά από 10 χρόνια

Πρόβα Βίσση - Ραπτάκη πριν το live
Οι αποχωρήσεις από το πλευρό της Άννας Βίσση συνεχίζονται με ακόμη έναν στενό συνεργάτη να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας τους.

Μετά τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ, τη δική του αποχαιρετιστήρια ανάρτηση έκανε και ο Νικόλας Ραπτάκης, ολοκληρώνοντας μια δεκαετία στο πλευρό της τραγουδίστριας.

Ο Νικόλας Ραπτάκης ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς, αναφερόμενος στη δεκαετή πορεία του στο Hotel Ermou, όπου αποτελούσε μέλος της μουσικής ομάδας της Ελληνίδας σταρ.

Όπως έγραψε: «Λοιπόν, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση, μαζί στο Hotel Ermou, έφτιαξε η Άννα μια μεγάλη μπάντα, μια μεγάλη οικογένεια… Αυτά τα 10 χρόνια το Hotel Ermou έφτασαν στο τέλος τους και θα πω και εγώ ένα αντίο στο Hotel Ermou και στη φάση…».

Στην ίδια ανάρτηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τόσο προς την Άννα Βίσση όσο και προς το κοινό, προσθέτοντας: «Με λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άννα και όλο το κόσμο τόσα χρόνια… για την αγάπη σας, την αγάπη μου, περάσαμε συγκλονιστικά… Σας αγαπώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα κάπου. Φιλιά πολλά».

 

Η Άννα Βίσση απάντησε άμεσα κάτω από την ανάρτηση του Ραπτάκη:«Νίκο μου, εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ, αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα και εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Κάρλος Πέρεζ είχε ανακοινώσει και αυτός το τέλος της συνεργασίας του μετά από 11 χρόνια στο πλευρό της τραγουδίστριας, γράφοντας: «Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση».

Και συμπλήρωσε: «Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

