MasterChef: Ραβιόλι ή μήλα; Η δοκιμασία που κρίνει την ασυλία!

Η αγωνία στο MasterChef χτυπάει κόκκινο καθώς οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν στη νέα μεγάλη δοκιμασία της εβδομάδας «Thriller». Η δοκιμασία της ημέρας είναι ατομική, απαιτητική και έχει ως στόχο να αναδείξει τον παίκτη που θα κερδίσει ασυλία και θα εξασφαλίσει τη θέση του στο παιχνίδι για το υπόλοιπο της εβδομάδας.



Ο Σαμ στο cue του παραδέχτηκε: «Χθες δεν τα πήγα καθόλου καλά. Ήμουν προτελευταίος. Τα έβαλα με τον εαυτό μου πάρα πολύ, σχεδόν δεν κοιμήθηκα. Αλλά παρόλα αυτά κατεβαίνω, μαγειρεύω και θα δείξει στο τέλος της εβδομάδας».

Η ψυχολογία είναι κομβική αυτή την εβδομάδα, καθώς κάθε λεπτομέρεια μετράει για την τελική κατάταξη. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι παίκτες γνωρίζουν ότι η ασυλία μπορεί να τους σώσει από μελλοντικές αποχωρήσεις.



Η δοκιμασία: Ραβιόλι ή μήλα

Η πρόκληση της ημέρας δίνει 60 λεπτά στους παίκτες για να δημιουργήσουν ένα πιάτο, με πρόσβαση στην πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη τροφίμων. Οι δύο καμπάνες που βρίσκονται μπροστά τους κρύβουν διαφορετικά υλικά:



• Η μία καμπάνα περιέχει όλα τα απαραίτητα για ραβιόλι, χωρίς ζυμαρικά, ενώ

• Η άλλη καμπάνα περιλαμβάνει μήλα για γλυκό πιάτο.



Η επιλογή του πιάτου γίνεται με σειρά κατάταξης. Ο πρώτος στην προηγούμενη βαθμολογία επιλέγει πρώτος και ούτω καθεξής. Οι οκτώ πρώτοι που θα διαλέξουν ραβιόλι θα βαθμολογηθούν ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, με τον καλύτερο να κερδίζει 800 βαθμούς και τον τελευταίο μόλις 100.



Η Κωνσταντίνα σχολίασε: «Είδα ένα όνειρο χθες το βράδυ ότι έπρεπε να φτιάξω γλυκό με μήλα και βλέπω τα μήλα μπροστά μου και λέω εντάξει, είναι ένα σημάδι. Αυτό πρέπει να κάνω σήμερα».

Και ο Tάσος τόνισε: «Νομίζω όλοι θα παλέψουν για την ασυλία. Είναι μεγάλο συν να εξασφαλίσω τη θέση μου».

Η επιλογή πιάτου, η σειρά κατάταξης και η τεχνική δεξιότητα δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο στρατηγική και ένταση. Κάθε παίκτης πρέπει να συνδυάσει την δημιουργικότητα με την ακρίβεια, γνωρίζοντας ότι η βαθμολογία της σημερινής ημέρας θα καθορίσει ποιος θα έχει το προβάδισμα στην εβδομάδα «Thriller».

Ο Πέτρος δήλωσε: «Σκοπός μου είναι να παίξω έξυπνα, να δώσω όλες μου τις δυνάμεις, να πάρω την πρωτιά σήμερα για να κάτσω στον εξώστη χαλαρός και μετά ας γίνει και πόλεμος κάτω. Δεν έχω τέτοιο θέμα».



Οι κριτές Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος παρακολουθούν στενά, δίνοντας συμβουλές και βαθμολογώντας κάθε λεπτομέρεια με αυστηρότητα, καθώς η δοκιμασία απαιτεί ακρίβεια, τεχνική και δημιουργικότητα.



