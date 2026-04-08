DENZA Z9GT: Έρχεται στην Ευρώπη με τεχνολογία αιχμής

Ως το μοντέλο που ηγείται της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά, το Z9GT ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες συστημάτων κίνησης του Ομίλου BYD: το FLASH Charging και τη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα του Z9GT βρίσκεται η πλατφόρμα e3 (προφέρεται «e-cube»), η οποία έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένα για τη μάρκα DENZA. Πέρα από την τεχνολογία FLASH Charging, ενσωματώνει μια σειρά από καινοτομίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και είναι κορυφαίες στην κατηγορία, βασισμένες στις εξής βασικές τεχνολογίες:

1) Ανεξάρτητη κίνηση με τρεις ηλεκτροκινητήρες

2) Ανεξάρτητη διεύθυνση πίσω τροχών με διπλό ηλεκτροκινητήρα

3) Σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς οχήματος (Vehicle Motion Control)

4) Ενσωμάτωση μπαταρίας στο αμάξωμα (Cell-to-Body – CTB)

5) Αερανάρτηση διπλού θαλάμου DiSus-A.

Το Z9GT ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες infotainment, με επίκεντρο μια κεντρική οθόνη 17,3 ιντσών που προβάλλεται από το ταμπλό. Συμπληρώνεται από δύο επιπλέον οθόνες 13,2 ιντσών – μία για τις πληροφορίες του οδηγού και μία για τη χρήση λειτουργιών ψυχαγωγίας από τον συνοδηγό. Παράλληλα, διαθέτει head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 50 ιντσών, καθώς και προαιρετικές οθόνες στις πόρτες που προβάλλουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας από τους ψηφιακούς πλευρικούς καθρέφτες, εξαλείφοντας τα παραδοσιακά τυφλά σημεία.

Η πλατφόρμα e3 προσφέρει επιλογή μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικού και Super Hybrid DM συστήματος κίνησης, επιτρέποντας στη DENZA να προσφέρει στους πελάτες της κορυφαίες επιδόσεις χωρίς τους συμβιβασμούς που συνήθως συνοδεύουν αυτές τις τεχνολογίες. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Z9GT προσφέρει εντυπωσιακή επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 km/h. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 313 ίππους (230 kW), ενώ κάθε ένας από τους δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες φτάνει τους 422 ίππους (310 kW). Η συνολική ισχύς του συστήματος αγγίζει τους 1.156 ίππους (850 kW), ξεπερνώντας εκείνη πολλών πολυτελών μοντέλων με κινητήρες βενζίνης και διάταξη κυλίνδρων V12.

Η τεχνολογία FLASH Charging προσφέρει ισχύ φόρτισης έως 1.500kW μέσω ενός μόνο συνδέσμου (στην κινεζική αγορά), επιτρέποντας χρόνους φόρτισης αντίστοιχους με τον ανεφοδιασμό ενός συμβατικού οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το σύστημα μπορεί να φορτίσει το Z9GT από 10% έως 70% σε μόλις 5 λεπτά και από 10% έως 97% σε μόλις 9 λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C, όπου συνήθως η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται σημαντικά, το Z9GT μπορεί να φορτιστεί από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά. Αυτές οι εξαιρετικά γρήγορες επιδόσεις επιβεβαιώνουν την υπόσχεση «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3».

Ένα ακόμα τεχνολογικό επίτευγμα για τη DENZA αποτελεί το γεγονός ότι το Z9GT DM είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο που υιοθετεί την ίδια κατασκευή Cell-to-Body με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, ένα σημαντικό μηχανολογικό κατόρθωμα, δεδομένων των πρόσθετων απαιτήσεων σε ψύξη και διαχείριση καυσαερίων που συνεπάγεται ο βενζινοκινητήρας του Super Hybrid συστήματος.



Το Z9GT DM έχει ισχύ 173 ίππους (127 kW) μόνο από τον βενζινοκινητήρα, ενώ διαθέτει Blade Battery 63,82 kWh που προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 203 km, επαρκή για αρκετές ημέρες καθημερινών μετακινήσεων. Οι επιδόσεις του είναι εξίσου εντυπωσιακές, με επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 3,6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 260 km/h. Παράλληλα, το Z9GT DM ενσωματώνει τεχνολογία FLASH Charging, επιτρέποντας ταχεία φόρτιση κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διαδρομών και μεγιστοποιώντας την αυτονομία του αποδοτικού Super Hybrid συστήματος. Επιτυγχάνει αντίστοιχες επιδόσεις φόρτισης με την ηλεκτρική έκδοση, με 10%-70% σε 5 λεπτά, 10%-97% σε 9 λεπτά και ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C, 20%-97% σε μόλις 12 λεπτά.

Το Z9GT DM ξεχωρίζει για την ευελιξία του σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς χάρη στην έξυπνη διαχείριση των ηλεκτροκινητήρων και του υβριδικού συστήματος, με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ μπορεί να διανύσει έως και 805 km.

Η εμπορική διάθεση στην Ευρώπη ξεκινά άμεσα, με έως και 18 μήνες δωρεάν FLASH Charging

Το Z9GT λανσάρεται τόσο σε ηλεκτρική έκδοση με τρεις κινητήρες (EV) όσο και σε έκδοση DM, σε μία πλήρως εξοπλισμένη έκδοση, όπου η μόνη επιλογή για τον πελάτη αφορά το σύστημα κίνησης. Μια έκδοση EV με κίνηση στους πίσω τροχούς και μεγαλύτερη αυτονομία θα προστεθεί στη γκάμα εντός του 2026.