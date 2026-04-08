Nissan JUKE Pulse: Η νέα ειδική έκδοση με εξοπλισμό που τα...«σπάει»

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δημιουργία της κατηγορίας των compact crossover, η Nissan αποκαλύπτει το JUKE Pulse, μια νέα ειδική έκδοση που συνδυάζει τον τολμηρό σχεδιασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού που έχει προσφερθεί ποτέ στο JUKE.

Με πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό και αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό, το JUKE Pulse απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να ξεχωρίζουν. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2010, το JUKE έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των B-SUV, με περισσότερες από 1,4 εκατομμύρια πωλήσεις σε 50 αγορές παγκοσμίως.



Ξεχωριστή σχεδίαση, μέσα και έξω

Η χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα του Nissan JUKE εξελίσσεται ακόμη περισσότερο στο JUKE Pulse. Στο κέντρο της οροφής ξεχωρίζει ένα μοτίβο εμπνευσμένο από ηχητικό κύμα, με το όνομα Pulse να ενσωματώνεται στο σχέδιο.

Το μοντέλο ξεχωρίζει στον δρόμο με ζάντες 19 ιντσών και διακοσμητικά στοιχεία στο χρώμα Ocean Deep, ενώ η μαύρη οροφή και τα καλύμματα των καθρεπτών δημιουργούν έντονη αντίθεση με το χρώμα Ocean Deep του αμαξώματος, ενισχύοντας τον δυναμικό του χαρακτήρα.



Στο εσωτερικό, η σύγχρονη αισθητική αποτυπώνεται με επενδύσεις από συνθετικό δέρμα σε σκούρο μπλε χρώμα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις επενδύσεις των θυρών. Λεπτομέρειες σε Black Gloss πλαισιώνουν τους αεραγωγούς, τα χειριστήρια του κλιματισμού και τα επιμέρους στοιχεία της καμπίνας, ενισχύοντας τη συνολική αίσθηση ποιότητας.

Βασισμένο στην έκδοση N-Connecta, το JUKE Pulse διαθέτει επιπλέον bucket καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και το ηχοσύστημα Bose Personal, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο εσωτερικό της καμπίνας.

Εμβληματικό DNA, προηγμένη τεχνολογία

Το JUKE Pulse εξοπλίζεται με το πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού της Nissan, ενισχύοντας τη σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Παράλληλα, διαθέτει το Around View Monitor 360°, διευκολύνοντας τους ελιγμούς και την οδήγηση σε κάθε περιβάλλον.

Διαθέσιμα συστήματα κίνησης

Hybrid: Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας 145 ίππους και 353 Nm ροπής, και μπαταρία 1,3 kWh. Προσφέρει έως και 25% υψηλότερη ισχύ σε σχέση με την έκδοση βενζίνης, μειώνοντας την κατανάλωση έως και 40% στην πόλη, με το σύστημα να λειτουργεί κυρίως ηλεκτρικά εντός του αστικού ιστού.Turbo κινητήρας βενζίνης 1.0 DIG-T: Αποδίδει 114 ίππους και έως 200 Nm ροπής, διαθέσιμος με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ή 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο DCT. Το JUKE Pulse αναμένεται στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026.