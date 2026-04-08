Τα τσιγάρα παίρνουν «φωτιά» – Αύξηση στα 6,5 ευρώ το πακέτο

Από 4,80 ευρώ σήμερα

08.04.26 , 18:58 Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
08.04.26 , 18:42 Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
08.04.26 , 18:41 Τα τσιγάρα παίρνουν «φωτιά» – Αύξηση στα 6,5 ευρώ το πακέτο
08.04.26 , 18:09 Nissan JUKE Pulse: Η νέα ειδική έκδοση με εξοπλισμό που τα...«σπάει»
08.04.26 , 18:08 Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στο Τορίνο
08.04.26 , 17:45 Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία - Το αδιαχώρητο στους σταθμούς των ΚΤΕΛ
08.04.26 , 17:40 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Πασχαλινό Bazaar
08.04.26 , 17:33 Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
08.04.26 , 17:32 Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague
08.04.26 , 16:57 4 + 1 επαγγέλματα που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε
08.04.26 , 16:50 OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας
08.04.26 , 16:45 Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά
08.04.26 , 16:18 ΕΛΑΣ: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές
08.04.26 , 16:07 H slang της Gen A - Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις;
08.04.26 , 16:03 Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ.Κονταρίνης
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τιμή του πακέτου τσιγάρων στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τα 6,50 ευρώ από 4,80 ευρώ.
  • Η φορολογία καπνικών προϊόντων επανέρχεται στο προσκήνιο στην ΕΕ λόγω νέας μελέτης.
  • Η Ελλάδα πλησιάζει το κατώτατο όριο ειδικού φόρου κατανάλωσης της ΕΕ.
  • Απαιτούνται αυξήσεις άνω του 80% στους ελάχιστους συντελεστές για να συμβαδίσουμε με τα νέα όρια.
  • Η Ελλάδα κατατάσσεται 24η στην ΕΕ ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο τσιγάρων, στα 2,74 ευρώ.

Η φορολογία καπνικών προϊόντων επανέρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης στην ΕΕ, καθώς νέα μελέτη που παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει σημαντικές ανατιμήσεις σε περίπτωση υιοθέτησης του αναθεωρημένου πλαισίου. Για την ελληνική αγορά προβλέπεται ότι η τιμή πακέτου δημοφιλών τσιγάρων μπορεί να φτάσει τα 6,50 ευρώ από περίπου 4,80 ευρώ σήμερα.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο κατώτατο όριο ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται πως μαζί με την Κύπρο, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυξήσεις άνω του 80% στους ελάχιστους συντελεστές ώστε να συμβαδίσουν με τα νέα όρια. Επιπλέον, η χώρα μας κατατάσσεται στην 24η θέση στην ΕΕ ως προς τον ειδικό φόρο ανά πακέτο 20 τσιγάρων στα 2,74 ευρώ.

