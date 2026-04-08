Προσωπικός γιατρός: Με την έγκριση του οι επισκέψεις σε άλλες ειδικότητες

Τα πάνω-κάτω στις επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, όπως καρδιολόγος ή πνευμονολόγος, φέρνει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας. Με βάση τη ρύθμιση, το «πράσινο φως» και το παραπεμπτικό θα δίνει ο προσωπικός γιατρός. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους, που κάνουν λόγο για ένα μοντέλο που σε άλλες χώρες έχει αποτύχει.

Φρένο μπαίνει στη λογική του «πηγαίνω σε όποιον γιατρό θέλω, όποτε θέλω». Με ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας, ο γιατρός που έχει τον πρώτο λόγο και εκδίδει τα παραπεμπτικά, σε περίπτωση που ο ασθενής χρειάζεται άλλη ειδικότητα, είναι ο προσωπικός.

«Θέλεις καρδιολόγο; Πήγαινε πρώτα στον προσωπικό γιατρό»

«Ουσιαστικά λένε στον ασθενή ότι, για να έχει πρόσβαση σε ειδικότητες όπως ο καρδιολόγος, ο γυναικολόγος και άλλες, θα πρέπει να επισκεφθεί τον προσωπικό του γιατρό - εάν έχει. Και, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει» λέει o Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νίκος Πλατανητσιώτης.

Εύλογα, οι πολίτες - κυρίως οι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ - αναρωτιούνται γιατί πρέπει να ταλαιπωρηθούν διπλά και τριπλά για να δουν τον ειδικό.

Αντιδρούν οι γιατροί στο νέο σύστημα

Το νέο αυτό σύστημα έχει προκαλέσει ήδη έντονη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα, η οποία αναφέρει πως το Υπουργείο προσπαθεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει αποτύχει.

«Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ελεύθερη επιλογή ιατρού, την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, για τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις θα εκδίδεται ένα παραπεμπτικό, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλο τον χρόνο για όσα ραντεβού χρειάζονται.