Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στο Τορίνο

«Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο και νίκησα»

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στην Ιταλία / Alpha
Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος που πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Alagille. Επέστρεψε στην Ελλάδα, νικητής στην πιο μεγάλη μάχη της ζωής του, μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. 

Για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο

Συγκλονίζει ο Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στην Ιταλία

«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», είπε στον ALPHA.

«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δε σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή”. Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό, όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.

O Mάριος που πάσχει από το σύνδρομο Alagille σε μικρότερη ηλικία

O Mάριος που πάσχει από το σύνδρομο Alagille σε μικρότερη ηλικία

«Τον Μάριο τον οδήγησαν στη μεταμόσχευση τα ιατρικά λάθη. Και ήταν πολλά»

Ο Μάριος αντιμετωπίζει από τη γέννησή του σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω σπάνιου γενετικού συνδρόμου που ονομάζεται σύνδρομο Alagille, μια πάθηση που επηρεάζει ζωτικά όργανα, με βασική επιβάρυνση στο ήπαρ. 

Τον περασμένο Νοέμβριο έφτασε να κινδυνεύει η ζωή του και διακομίστηκε με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο, σε εξειδικευμένο κέντρο για μεταμόσχευση ήπατος. 

Ο 18χρονος υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση ήπατος, αλλά και δύο επεμβάσεις αποκατάστασης στο Τορίνο. Όλα εξελίχθηκαν κατ'ευχήν και πλέον επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα.

 

 

