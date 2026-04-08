Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»

Καλεσμένος ο Μητροπολίτης Γαβριήλ

Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», οι Μάρα Ζαχαρέα και Γιώργος Κουβαράς συζητούν με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ για το νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.
  • Ο Μητροπολίτης αναλύει την έννοια της χαρμολύπης, που συνδυάζει τη λύπη από τη Σταύρωση και τη χαρά της Ανάστασης.
  • Η σύγχρονη εποχή οδηγεί σε εκκοσμίκευση των εορτών, αλλά τα έθιμα μπορούν να οδηγήσουν στο βαθύτερο νόημα του Πάσχα.
  • Η σημασία του Αγίου Φωτός και η ιερότητα της Θείας Λειτουργίας τονίζονται από τον Μητροπολίτη.
  • Η συζήτηση κλείνει με μήνυμα ελπίδας και πίστης, ότι η ζωή νικά τον θάνατο.

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς αφιέρωσαν τη συζήτησή τους στη Μεγάλη Εβδομάδα και στο αληθινό νόημα του Πάσχα, φιλοξενώντας έναν ξεχωριστό καλεσμένο: τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, κ. Γαβριήλ. 

Σε μια κουβέντα με κατανυκτικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τη βαθύτερη πνευματική σημασία των ημερών, για τη χαρμολύπη, το πένθος, την πίστη, την Ανάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την Κυριακή των Βαΐων, που ανοίγει ουσιαστικά τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Όπως εξήγησε ο Μητροπολίτης, πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία ο Χριστός εισέρχεται θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, με τον κόσμο να τον υποδέχεται με ενθουσιασμό και προσδοκία. Η υποδοχή αυτή, ωστόσο, κρύβει ήδη μέσα της την αντίφαση της ανθρώπινης φύσης: οι ίδιοι άνθρωποι που τον δοξάζουν, λίγες ημέρες αργότερα θα φωνάζουν «Άρον άρον, σταύρωσον αυτόν». Μέσα από αυτή την πορεία, αναδεικνύεται η σύγκρουση της ανθρώπινης λογικής με το μεταφυσικό μήνυμα του Χριστού, ο οποίος δεν έρχεται για να προσφέρει πολιτική ή κοσμική ελευθερία, αλλά για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τα εσωτερικά του δεσμά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έννοια της χαρμολύπης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πνευματικά βιώματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Όπως εξήγησε ο Σεβασμιώτατος, η λύπη πηγάζει από τη θυσία και τη Σταύρωση του Χριστού, ενώ η χαρά συνδέεται με τη βεβαιότητα της Ανάστασης. Αυτή η διπλή εμπειρία, τόνισε, δεν είναι ξένη προς τη ζωή του ανθρώπου, αφού και η ίδια η ζωή είναι γεμάτη από πτώσεις και ανατάσεις, από θλίψη και ελπίδα. Το ζητούμενο δεν είναι να μη λυγίσει κανείς ποτέ, αλλά να βρίσκει τη δύναμη να σηκώνεται και να μην παραδίδεται στην απόγνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η συζήτηση άγγιξε και το ζήτημα του πένθους και του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος το διαχειρίζεται. Ο Μητροπολίτης μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από στιγμές απώλειας, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη παρηγοριά που μπορεί να δοθεί σε έναν άνθρωπο που θρηνεί είναι το μήνυμα της Ανάστασης. Όχι ως μια τυπική φράση, αλλά ως βίωμα πίστης που δίνει νόημα στον πόνο και ελπίδα μέσα στη δοκιμασία.

Η Μάρα Ζαχαρέα ρώτησε κατά πόσο οι άνθρωποι σήμερα αντιλαμβάνονται ουσιαστικά το νόημα του Πάσχα ή αν η γιορτή περιορίζεται ολοένα και περισσότερο στο εξωτερικό της περίβλημα: τα ταξίδια, τις αγορές, τα τραπέζια και τα έθιμα.

Ο Σεβασμιώτατος αναγνώρισε ότι η σύγχρονη εποχή οδηγεί συχνά σε μια εκκοσμίκευση των εορτών, χωρίς όμως να απορρίπτει τη σημασία των παραδόσεων. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι τα έθιμα, όπως το βάψιμο των αυγών και τα πασχαλινά σύμβολα, λειτουργούν σαν ένα όμορφο «περιτύλιγμα» που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο βαθύτερο νόημα της γιορτής, ιδίως τα παιδιά, τα οποία μέσα από αυτές τις εμπειρίες μαθαίνουν να συμμετέχουν στο βίωμα της πίστης και της κοινότητας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά στο Άγιο Φως και στη σημασία του για τους πιστούς. Ο Μητροπολίτης διευκρίνισε ότι, παρότι η μεταφορά του από τα Ιεροσόλυμα έχει αποκτήσει μεγάλη συναισθηματική και συμβολική βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, το Πάσχα δεν εξαρτάται από αυτό. Όπως εξήγησε, το φως που λαμβάνουν οι πιστοί μέσα στον ναό από την ακοίμητη καντήλα και από τη Θεία Λειτουργία είναι εξίσου ιερό και άγιο, αφού πηγάζει από τη ζωντανή εμπειρία της Εκκλησίας και της κοινής προσευχής.

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά και από όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή. Με αφορμή τη δύσκολη κατάσταση στους Αγίους Τόπους και τις πολεμικές συγκρούσεις που συνεχίζονται, ο Σεβασμιώτατος μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον πόνο που προκαλεί η θέα της βίας σε έναν τόπο που συνδέεται τόσο άμεσα με το μήνυμα της ειρήνης, της θυσίας και της Ανάστασης. Αναφέρθηκε στην τραγωδία των αμάχων, στα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο, και τόνισε ότι το μόνο αληθινό συναίσθημα μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα είναι η λύπη, αλλά και η ανάγκη για ειρήνη.

Το μήνυμα με το οποίο έκλεισε η συζήτηση ήταν σαφές: χωρίς πίστη, όλα μοιάζουν να τελειώνουν στον Γολγοθά. Για τον χριστιανό όμως, η αληθινή αρχή βρίσκεται στον κενό Τάφο, στην Ανάσταση, στην ελπίδα ότι η ζωή νικά τον θάνατο και το φως υπερβαίνει το σκοτάδι.

Με αυτή τη σκέψη, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς ευχήθηκαν σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
 

