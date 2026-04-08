Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Πασχαλινό Bazaar

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, εδώ και 104 χρόνια έχει ενσωματωμένη στην εταιρική του κουλτούρα την έννοια της κοινωνικής αποστολής, της επιχειρηματικής ηθικής και της αλληλεγγύης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και ιδιαιτέρως προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με σκοπό την ανακούφισή τους και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας, και με την ένθερμη συμμετοχή των εργαζομένων του, ο Όμιλος διοργάνωσε για πρώτη φορά Πασχαλινό Bazaar εντός των εγκαταστάσεών του υποστηρίζοντας δύο πολύ σημαντικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς αποστολή των οποίων είναι η βελτίωση της ζωής παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες:

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσαν βασικά είδη τροφίμων τα οποία μέσω του ΔΕΣΜΟΥ, παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης - Συκεών.Η Δοµή Παροχής Συσσιτίου και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών παρέχουν έτοιμα γεύματα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου συσκευασμένα και είδη ατοµικής υγιεινής καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες των ωφελούμενων οικογενειών για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.

Αποδεδειγμένα, η προσφορά, μέσω της φιλανθρωπίας και του εθελοντισμού, συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση και της ψυχικής υγείας αλλά και της σωματικής ευεξίας (well-being).Η αλληλεγγύη ενισχύει την κοινωνική σύνδεση και την αίσθηση του ανήκειν, καταπολεμώντας τη μοναξιά και δίνοντας πραγματικό νόημα και σκοπό στη ζωή των ανθρώπων.