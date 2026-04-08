Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague

Στην τελική ευθεία για το Final 4 οι δύο ελληνικές ομάδες

Ονειρική ήταν η χθεσινή μπασκετική βραδιά των ελληνικών ομάδων στη Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ να είναι απολαυστικοί και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έδωσε… απαντήσεις σε «φίλους και εχθρούς», πέρασαν σαν σίφουνας από τη Βαρκελώνη και πλέον είναι έκτος και ελπίζει ακόμα και στην 4αδα!

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Euroleague Buzzer Beater του Sportdog με τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ