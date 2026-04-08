Hyundai IONIQ 3: Αποκάλυψη στην εβδομάδα Milano Design Week 2026

Η Hyundai ανακοίνωσε και επίσημα τη συμμετοχή της στη Milano Design Week 2026. Από 21 έως 26 Απριλίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν από κοντά τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της Hyundai με έναν στοχευμένο και απτό τρόπο στην Torneria Tortona – το δημιουργικό κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Η πρεμιέρα του μοντέλου αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παρουσίας της Hyundai στο Μιλάνο και αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην εξελισσόμενη κατεύθυνση σχεδιασμού της μάρκας. Αντί να παρουσιάσει ένα αυτόνομο προϊόν, η Hyundai θα αποκαλύψει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν απευθείας από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της.Περισσότερες λεπτομέρειες για το IONIQ 3 θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Μιλάνο. Η εγκατάσταση, το όχημα και τα εργαστήρια δημιουργούν μαζί μια ενιαία αφήγηση — από την ιδέα έως το αντικείμενο — που καταδεικνύει πώς η Hyundai προσεγγίζει τη μελλοντική κινητικότητα μέσω του σχεδιασμού.