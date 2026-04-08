Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην αντεπίθεση βουλευτές και πρώην υπουργοί

Ελέγχονται και οι 4 βουλευτές της ΝΔ στις Σέρρες!

Στην αντεπίθεση βουλευτές και πρώην υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα δικογραφία για τους βουλευτές Χατζηβασιλείου και Αθανασίου σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί πολιτικές αναταράξεις.
  • Οι βουλευτές δηλώνουν ότι δεν έχουν ευθύνη απέναντι στην ΕΕ, ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις διαδικασίες.
  • Αγρότες που εμπλέκονται στην υπόθεση καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις πληρωμές και ζητούν διαφάνεια.
  • Ο πρώην Υπουργός Κώστας Τσιάρας και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αντεπίθεται, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει παράνομη δράση.
  • Η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή ζητά τη σύσταση Προανακριτικής για τη διαφάνεια στην υπόθεση.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις μετά τη νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε για τους βουλευτές Χατζηβασιλείου και Αθανασίου στη Βουλή. Βέβαια, οι διατυπώσεις στο διαβιβαστικό γεννούν ερωτήματα, ενώ στο Star απαντούν σήμερα παραγωγοί που αναφέρονται στη δικογραφία, καθώς τα αιτήματά τους στα βουλευτικά γραφεία βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία στη Βουλή για Τ. Χατζηβασιλείου - Χ. Αθανασίου

Με την εμπλοκή και του Τάσου Χατζηβασιλείου της ΝΔ στη δεύτερη φάση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Σέρρες έχουν 4Χ4 «γαλάζιων»  βουλευτών που ερευνώνται! Πάντως, η δεύτερη δικογραφία που αφορά και τον Χαράλαμπο Αθανασίου και διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών αναφέρει ότι οι δύο βουλευτές «δεν υπερέβησαν το όριο των προπαρασκευαστικών πράξεων». 

Χατζηβασιλείου στο Star: Πώς γίνεται να μη ζημιώθηκε η ΕΕ και να υπάρχει βλάβη σε εθνικό επίπεδο   

Την απορία του πάντως για τη δικογραφία που τον εμπλέκει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ  εξέφρασε μιλώντας στο Star ο βουλευτής Τ. Χατζηβασιλείου.     

«Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε ποτέ. Εφόσον η ίδια δικογραφία ξεκαθαρίζει ότι δεν έχω καμία ευθύνη απέναντι στην Ε.Ε., πώς γίνεται να προξενώ βλάβη σε εθνικό επίπεδο;» δήλωσε. 

Στο Star απαντούν σήμερα αγρότες που αναφέρονται στη δικογραφία. Ο πρώτος κατάγεται από τις Σέρρες και εμπλέκεται στην υπόθεση που αφορά τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, καθώς ζητούσε να πληρωθεί η υπόθεσή του που χρόνιζε, ενώ η γυναίκα του που είχε τα δικαιώματα νοσηλευόταν, μίλησε στη Γεωργία Χάρδα.

«Έχω μπλέξει για 5.160 ευρώ, τα υπόλοιπα λεφτά δεν τα πήραμε κούκλα μου εμείς. Τώρα λένε θα δώσουν, ξέρω γω... Εγώ είχα ανάγκη τότε και από ένα ευρώ κορίτσι μου. Κτηνοτρόφοι είμαστε και αγρότες» τόνισε.

Φ. Αραμπατζή: Δε ζήτησα να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος, ρώτησα πότε θα πληρωθεί 

Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε σήμερα και η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή που έχει ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής.
«Δεν ζητώ να πληρωθεί ο ενδιαφερόμενος, ρωτάω πότε θα τον πληρώσεις,  δηλαδή με όλες τις νόμιμες διαδικασίες» ανέφερε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής»

Και ο πατέρας παραγωγού από την Πέλλα όμως, η υπόθεση του οποίου φέρει ελεγχόμενο τον Λάκη Βασιλειάδη, απαντά ότι δεν ζήτησε παράταση ελέγχου.

 «Ο έλεγχος κάθε φορά που γίνεται είναι νόμιμος, δεν έχει πρόβλημα. Ούτε με βουλευτές είμαστε μπλεγμένοι, ούτε με υπουργούς, ούτε με τίποτα» δήλωσε στο Star πατέρας αγρότη από την Πέλλα. 

Το Star επικοινώνησε και με τον παραγωγό από την Καρδίτσα, για την υπόθεση του οποίου ελέγχεται ο Κώστας Τσιάρας. Μετά την κακοκαιρία του Ιανού, ο παραγωγός αντιμετώπισε πρόβλημα με ένα κανάλι διοχέτευσης υδάτων που μπορεί να ήταν παράτυπο και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει να χάσει την επιδότησή του.

«Μιλάμε για 164 ευρώ καθαρά, 192 μικτά. Αλλά δεν με πείραζε το ποσό, με πείραζε ότι γι' αυτό θα θεωρούμουν ελεγχόμενος για όλες τις ενισχύσεις. Και μετά τον Ιανό δεν είχαμε αυτές τις αντοχές» δήλωσε στο Star. 

Στην αντεπίθεση Τσιάρας και Κεφαλογιάννης  

Ο μέχρι πρότινος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Τίθενται πολλά φιλοσοφικά και σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του βουλευτή: τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής, ποιος είναι ο ρόλος του;». 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους

Και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης όμως περνά στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι από τις συνομιλίες πρώην συνεργάτη του δεν προκύπτει οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή ζημιά για το Δημόσιο και την Ε.Ε.

«Δεν υπάρχει το παραμικρό σε μια δικογραφία 4.000 σελίδων που να δειχνει ότι εγώ γνώριζα για το περιεχόμενο αυτών των δύο συνομιλιών» τόνισε μιλώντας στον Σκάι.

