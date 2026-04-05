Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής»

Η Φωτεινή Αραμπατζή με ανάρτησή της στο Facebook ζητά τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, λίγες μέρες μετά την εμπλοκή του ονόματός της στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέτει τον εαυτό της στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι αβάσιμες.

Φωτεινή Αραμπατζή: Η δημόσια ανάρτηση μετά την εμπλοκή του ονόματός της στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!».

Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για Φωτεινή Αραμπατζή και Σπήλιο Λιβανό

Η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή διαχωρίζεται από εκείνη που αφορά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς υπάγεται στον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Οι δύο πολιτικοί είχαν την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021 και βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα αφορά ενδεχόμενες πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ενδέχεται να έχουν ποινικές προεκτάσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές.