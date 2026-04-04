ΟΠΕΚΠΕ: Προς προανακριτική-εξπρές για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή

Οι διάλογοι που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Εκτός από τους 11 βουλευτές που παραπέμπονται για άρση ασυλίας και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει και μια δεύτερη δικογραφία για δύο πρώην υπουργούς, τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει χειρισμός της Βουλής. Τι θα γίνει εξήγησε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το περιεχόμενο της δικογραφίας που αφορά τους δύο πρώην υπουργούς δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη ΝΔ και «στο τραπέζι« είναι η παραπομπή τους σε Προανακριτική Επιτροπή, έστω εξπρές, όπως έγινε με τον Κώστα Καραμανλή και τον Χρήστο Τριαντόπουλο για τα Τέμπη. Το κεντρικό σενάριο, δηλαδή, είναι η Προανακριτική να μην μπει στην ουσία, αλλά να παραπεμφθούν μετά στο Δικαστικό Συμβούλιο για κρίση. 

Ο κ. Λιβανός, θα ελεχθεί και για το σκέλος των συνομιλιών για το αίτημα από το γραφείο του Κώστα Καραμανλή, αλλά και για άλλες υποθέσεις. Για αιτήματα που καταθέτουν δικοί του συνεργάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορούν ψηφοφόρους του στην Αιτωλοακαρνανία που ήταν η εκλογική του περιφέρεια μέχρι το 2023.

Για παράδειγμα, στη δικογραφία, συνεργάτης του ζητά να καθυστερήσει έλεγχος σε παραγωγό που έχει 300 ζώα και τα 80 είναι μικρά, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά να απαντά «τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν;».

Και η υπόθεση της κ. Αραμπατζή όμως, δεν είναι απλή: εκτός από καθυστερήσεις ελέγχων, ζητά να μάθει και πότε θα πληρωθούν παραγωγοί των Σερρών. Μάλιστα, για τον παραγωγό Κ. ακούει τον κ. Μελά να της λέει ότι θα πληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο και απαντά «Να μη γίνει καμιά στραβή όμως.

 

