ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αναφορές στη δικογραφία για Καραμανλή - Παπακώστα

Δύο πολιτικά πρόσωπα βαρύνονται με τα σοβαρότερα φερόμενα αδικήματα στη δικογραφία στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής και η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα.

Πληροφορίες για το πώς περιγράφουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς τα κακουργήματα που τους αποδίδονται, έχει ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Oι αναφορές στη δικογραφία για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή - «Στήθηκε μια πρωτοφανής θεσμική σκευωρία - Επιστρατεύτηκε για την κρίσιμη πολιτική πίεση»

Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς χρησιμοποιούν βαριές εκφράσεις στο διαβιβαστικό για την υπόθεση με τους βιολογικούς καλλιεργητές από τις Σέρρες. Μιλούν για «οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία» που περιλαμβάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν βουλευτή που συνεργάζονται με ιδιώτη για να ανατρέψουν νόμιμες αποφάσεις. Αναφέρεται ότι ο κ. Καραμανλής επιστρατεύτηκε για να ασκήσει την «κρίσιμη πολιτική πίεση», μέσω άμεσης παρέμβασης στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

Ενώ με αναφορά στη φράση «Το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε», υπογραμμίζεται ότι «στήθηκε μια πρωτοφανής θεσμική σκευωρία προκειμένου να καταστρατηγηθεί το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου».

Οι αναφορές για την Κατερίνα Παπακώστα - «Στόχος της η πλήρης και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού»

Η κ. Παπακώστα κατηγορείται ότι ζήτησε να πληρωθεί παραγωγός, παρά το ότι είχε βρεθεί με λιγότερα ζώα από όσα δήλωσε και γίνεται πλαστογραφία στη βάση δεδομένων της κτηνιατρικής υπηρεσίας για να δηλωθεί μικρότερος αριθμός ζώων από αυτόν που ήταν όταν έγινε ο έλεγχος. Της αποδίδονται «συνεχείς οχλήσεις, πειθώς, φορτικότητα, προτροπές και παραινέσεις», ενώ λέγεται ότι γνωρίζει τον παράνομο και δόλιο χαρακτήρα αυτού που ζητά, με στόχο την πλήρη, δομική και οριστική συγκάλυψη της απάτης του παραγωγού.

Σύμφωνα εξάλλου με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη, ο κ. Καραμανλής μίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κυβέρνηση εκτιμά ότι σωστά έπραξε και ανακοίνωσε ότι δε θα είναι υποψήφιος το 2027.

Η κ. Παπακώστα τηρεί «σιγή ασυρμάτου», όμως, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η πολιτική μοίρα της είναι προδιαγεγραμμένη, κατέληξε ο πολιτικός σχολιαστής του Star.

