Μενίδι: Βίντεο από τη φονική παράσυρση της ηλικιωμένης από φορτηγό

Η 82χρονη γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (8/4/2026)
Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στο Μενίδι, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό. 

Τραγωδία στο Μενίδι: Νεκρή γυναίκα μετά από παράσυρση από φορτηγό

Επτά το πρωί. Φορτηγό στην οδό Αγίας Τριάδας, στο Μενίδι, παρασύρει μία 82χρονη γυναίκα. Ο οδηγός, από ό,τι φαίνεται, δεν το έχει αντιληφθεί και συνεχίζει. Λίγα μέτρα πιο κάτω προσπαθεί να κάνει όπισθεν. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι έχει τραυματίσει θανάσιμα τη γυναίκα, η οποία έχει πέσει στην άσφαλτο. 

Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο στο Μενίδι, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό 

Οι άνδρες της Τροχαίας, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος, συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γειτονικών καταστημάτων.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ίλιον: Η στιγμή της σύγκρουσης δύο ΙΧ 

Η ώρα είναι δώδεκα παρά δέκα, στο Ίλιον. Αυτοκίνητο κινείται στην οδό Σολωμού και πλησιάζει στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Ο οδηγός φαίνεται να μειώνει ταχύτητα στο τέλος του δρόμου, όπου υπάρχει STOP. Βγάζει φλας και προσπαθεί να στρίψει. Όμως ακολουθεί σφοδρή σύγκρουση.

Ίλιον: «Άγιο» είχαν οι επιβάτες αυτοκινήτου - Η στιγμή της σύγκρουσης δύο ΙΧ

Το αυτοκίνητο που κινείται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας εκσφενδονίζεται στον αέρα, αναποδογυρίζει και καταλήγει στην υπόγεια αυλή πολυκατοικίας.

Ίλιον: «Άγιο» είχαν οι επιβάτες αυτοκινήτου - Η στιγμή της σύγκρουσης δύο ΙΧ

Βλέποντας κανείς αυτή την εικόνα με τη διαλυμένη μάντρα, θα περίμενε ότι οι νεαροί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο θα είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Όμως, ήταν απίστευτο: οι δύο νεαροί βγήκαν από το όχημα χωρίς να έχουν την παραμικρή γρατζουνιά.

 

