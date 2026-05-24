Τουρκία: Χημικά Και Πλαστικές Σφαίρες Στα Γραφεία Του CHP

Ένταση στην Τουρκία με χημικά και επεισόδια, μετά από αστυνομική επιχείρηση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), τα οποία εκκενώθηκαν έπειτα από δικαστική απόφαση που αφορά την ηγεσία του κόμματος.

Η αστυνομία εισέβαλε στο κτήριο του CHP στην Άγκυρα και προχώρησε στην απομάκρυνση όσων βρίσκονταν μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, ενώ επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από τα γραφεία.

Η παρέμβαση έγινε μετά από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και στο πλαίσιο εφαρμογής δικαστικής απόφασης που απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματος τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, λίγο πριν αποχωρήσει από το κτίριο, κατήγγειλε τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες και άφησε αιχμές κατά του Κιλιτσντάρογλου. Όπως δήλωσε, το κόμμα θα συνεχίσει τη δράση του και «κανείς δεν θα μπορέσει να το παραδώσει στο AKP».

Μετά την εκκένωση, ο Οζέλ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο τουρκικό Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας πως ο αγώνας του CHP θα συνεχιστεί «στο πεδίο».

Η υπόθεση προκαλεί νέο πολιτικό αναβρασμό στην Τουρκία, καθώς η κρίση στο εσωτερικό του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης φαίνεται να βαθαίνει.