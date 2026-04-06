Νίκος Στραβελάκης: H ηλικία, ο γάμος με δημοσιογράφο και ο γιος του

Το βιογραφικό του έγκριτου οικονομολόγου και δημοσιογράφου

Πρώτη Δημοσίευση: 03.04.26, 10:07
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Στραβελάκης είναι έμπειρος δημοσιογράφος και οικονομολόγος, γεννημένος το 1966 στην Αθήνα.
  • Παρουσιάζει την εκπομπή "10 Παντού" στο Open, έχοντας προηγουμένως εργαστεί σε μεγάλα ΜΜΕ όπως Mega και ΣΚΑΪ.
  • Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Σταυρούλα Καραλή από το 1998 και έχουν έναν γιο, τον Άρη, που είναι 20 ετών.
  • Έχει σπουδάσει Οικονομικά στην Αθήνα και έχει μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη, ενώ ασχολείται με το Χρηματιστήριο από το 1993.
  • Η οικογένεια διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της οικονομίας και της ενημέρωσης, ενώ έχει αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας. 

Ο λόγος για τον Νίκο Στραβελάκη, ο οποίος, μαζί με τη Μίνα Καραμήτρου, παρουσιάζουν την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού», μεταδίδοντας ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»

 

 

Νίκο Στραβελάκης: Το βιογραφικό του δημοσιογράφου

  • Ο Νίκος Στραβελάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @nikos.stravelakis
  • Είναι οικονομολόγος και διδάσκων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Έκανε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Μ.Α.) στο Department of Economics του New School for Social Research της Νέας Υόρκης με έμφαση στη Νομισματική Θεωρία και στα χρηματοοικονομικά

  • Αρχικά εργάστηκε ως οικονομικό στέλεχος σε ναυτιλιακές εταιρείες.
  • Επίσης, ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής και της συγγραφικής ομάδας του «Λεξικού της Σύγχρονης Οικονομίας» (εκδόσεις Σταφυλίδη 1999)
  • Ασχολείται ενεργά με το Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1993
  • Έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας, με μακρά πορεία στα ελληνικά ΜΜΕ (Mega, Real.gr, ΣΚΑΪ, Open) ως πολιτικός συντάκτης και διευθυντικό στέλεχος, ενώ παράλληλα αναλύει οικονομικά και πολιτικά θέματα
  • Τον Ιούνιο του 2022 αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό από το κανάλι του ΣΚΑΪ, λέγοντας: «Εγώ να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, με όσο το δυνατόν καλύτερες ειδήσεις και έχω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας και στη δημοσιογραφική ομάδα του ΣΚΑΪ και στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια. Γεια σας, να είστε όλοι καλά»
  • Σήμερα, βρίσκεται στο Open, παρουσιάζοντας την πρωινή ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού»
  • Είναι παντρεμένος με την επίσης δημοσιογράφο, Σταυρούλα Καραλή και έχουν έναν γιο, τον Άρη

Νίκος Στραβελάκης: Ο γάμος με Σταυρούλα Καραλή και ο γιος τους, Άρης

Ο έγκριτος δημοσιογράφος και η σύζυγός του γνωρίστηκαν το 1992 στο Mega και ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το 1998. Παντρεύτηκαν στο εκκλησάκι του Κολεγίου Αθηνών, από το οποίο έχει αποφοιτήσει ο δημοσιογράφος, ενώ το 2006 απέκτησαν τον γιο τους, τον 20χρονο σήμερα, Άρη στον οποίο έχουν ιδιαίτερη αδυναμία. 

Νίκος Στραβελάκης και Σταυρούλα Καραλή, κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. 

Η Σταυρούλα Καραλή γεννήθηκε στη Βοστώνη και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη από Αθηναίους γονείς και πρόσφυγες Μικρασιάτες παππούδες από τη Σμύρνη και την Καππαδοκία. Σπούδασε δημοσιογραφία, ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα σκηνοθεσίας, φωτογραφίας και ιστορίας του κινηματογράφου. Επίσης, παρακολούθησε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μαθήματα του τμήματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση. Με κατατακτήριες εξετάσεις πέρασε στο Πολιτικό της Νομικής Αθηνών και στη Σχολή Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

 

 

