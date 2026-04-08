MasterChef: Ποιος κατάφερε να κερδίσει τη λευκή ποδιά;

Η εβδομάδα θρίλερ στο MasterChef συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι παίκτες δοκιμάζονται σε αλμυρά και γλυκά πιάτα, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια τους στον διαγωνισμό.

Η σημερινή δοκιμασία ανέδειξε δυνατές προσπάθειες, εκπλήξεις και φυσικά τη λευκή ποδιά που χαρίζει ασφάλεια στον εξώστη για όλη την εβδομάδα.

Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: οχτώ αλμυρά πιάτα και οχτώ γλυκά, με πρωταγωνιστή τα μήλα στα γλυκά. Οι κριτές τόνισαν ότι η βαθμολογία θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όσο πιο ψηλά βρίσκεται κάποιος στο τέλος της εβδομάδας, τόσο μεγαλύτερο προνόμιο θα έχει για να διατηρήσει τη θέση του στο παιχνίδι.

Όπως ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Ο νικητής της ημέρας θα κερδίσει τη λευκή ποδιά και θα παρακολουθεί από τον εξώστη τις προσπάθειες των υπόλοιπων παικτών, χωρίς να κινδυνεύει να αποχωρήσει»

Οι δηλώσεις των παικτών έδειξαν την ένταση και την προσμονή: «Δεν έχω ελπίδες με λευκή ποδιά. Κάνω τα μαθηματικά απευθείας στο μυαλό μου, αλλά δεν πειράζει», δήλωσε ο Γιώργος, παραδεχόμενος τη δυσκολία της ημέρας.



Η διαδικασία των αλμυρών πιάτων ήταν εξίσου απαιτητική. Οι βαθμολογίες ανέβηκαν γρήγορα, με τον Πέτρο να ξεχωρίζει: «Δεύτερη σερί καλύτερη προσπάθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω ότι πλέον με υπολογίζουν όλοι ως ένα από τα άτομα που φοβούνται», είπε ο Πέτρος, αφού κέρδισε τη λευκή ποδιά και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με 1.800 βαθμούς.



Η λευκή ποδιά δίνει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Ο Πέτρος θα παρακολουθεί από τον εξώστη τις προσπάθειες των συμπαικτών του για την υπόλοιπη εβδομάδα χωρίς να κινδυνεύει να αποχωρήσει, ενώ παράλληλα θα μπορεί να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τους υπόλοιπους.



Η πρώτη θέση στην κατάταξη σήμερα σημαίνει όχι μόνο τη λευκή ποδιά, αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα για τις επόμενες μέρες. Η εβδομάδα θρίλερ συνεχίζεται, με τους υπόλοιπους παίκτες να παλεύουν για να συγκεντρώσουν βαθμούς και να αποφύγουν την αποχώρηση.



Όπως τόνισε ο Πάνος Ιωαννίδης στο τέλος: «Τίποτα δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Ξεκουραστείτε και ελάτε αύριο να τα δώσετε όλα!»

