Δύσκολες ώρες για τη Λίνα Σακκά: «Ήσουν σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου»

Δείτε τι είχε πει η Λίνα Σακκά για τον γιο της σε παλαιότερη συνέντευξή της/ βίντεο από Happy Day

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η ηθοποιός Λίνα Σακκά καθώς ένα από τα πιο σημαντικά άτομα της ενήλικης ζωής της, όπως η ίδια χαρακτηριστικά είπε δεν είναι πια στη ζωή.

Η ηθοποιός που έπαιξε σε πολλές δημοφιλείς σειρές ανάμεσα σ’ αυτές «Η αγάπη ήρθε από μακριά», «Γοργόνες», «Κούκλες», « Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο» και άλλες δημοφιλής σειρές, ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο facebook πως ο καλός της φίλος Andrew Banner (Andy Banner) από το Norfolk της Αγγλίας έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η ίδια τον αποχαιρέτησε μέσα από την προσωπική της σελίδα γράφοντας:

«Andrew Banner για ποιο ταξίδι κίνησες να πας. Τόσο νωρίς, τόσο βιαστικός για την αντίπερα όχθη. Πάντα ήσουν σίγουρος ότι υπάρχει κάτι ανώτερο και έσπευσες να το συναντήσεις. Κάποτε ζήσαμε μαζί ένα θαύμα, στο μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ αν δεν ήσουν μαζί μου τότε θα νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο πρώτος και μοναδικά σημαντικός άνθρωπος της ενήλικης ζωής μου. Ξέρεις εσύ. Καλή μας αντάμωση» τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Andrew Banner τον οποίο χαϊδευτικά φωνάζουν Andy, ήταν φωτογράφος, YouTuber και drone cameraman.