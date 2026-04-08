Δημήτρης Μελάς στο Star: «Η όχληση από τα πολιτικά πρόσωπα ήταν συχνή»

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, μιλώντας στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου, παραδέχεται ότι δεχόταν πολλά τηλεφωνήματα από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για ρουσφέτια. Όμως, όπως ισχυρίζεται, τα προωθούσε στις αρμόδιες υπηρεσίες για διερεύνηση.

«Η όχληση από τα πολιτικά πρόσωπα ήταν συχνή και, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα πρόσωπα αυτά φαινόταν ότι δεν είχαν ούτε την πλήρη τεχνική γνώση ούτε το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών, και απλά μετέφεραν αυτά που τους έλεγαν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, χωρίς καμία δυνατότητα αξιολόγησης», λέει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς.

«Οι υπηρεσίες αξιολογούσαν τα αιτήματα - Δεν ήταν παράνομη πράξη»

Ο κ. Μελάς απαντούσε στα τηλεφωνήματα υπουργών και βουλευτών, έδινε μία «πρόχειρη», όπως τη χαρακτηρίζει, απάντηση και τα προωθούσε στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στα αιτήματα λοιπόν αυτά αν τα προωθούσα στις υπηρεσίες, αυτές αξιολογούσαν τη νομιμότητά των αιτημάτων. Η πρωτογενής πρόχειρη απάντησή μου σε ένα τηλεφώνημα με τα στοιχεία που μου παρουσιάζονταν προφορικά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προδικάσει αν προέβην σε περαιτέρω παράνομες πράξεις».

«Καμία υπηρεσία δεν πλήρωσε παράνομα»

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο», ισχυρίζεται ο κ. Δημήτρης Μελάς, μιλώντας στο Star και την Τασούλα Παπανικολάου.

«Δεν προκύπτει από πουθενά ότι κάποια υπηρεσία πλήρωσε παράνομα, και δη μετά από δική μου παρέμβαση. Συνεπώς, καμία πράξη δική μου, αυτουργική ή συμμετοχική, που να ζημιώνει το εθνικό ή ευρωπαϊκό ταμείο, δεν υπάρχει».